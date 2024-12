The Batman 2 arriverà un anno più tardi rispetto al previsto, ecco la nuova data di uscita

I fan della DC che speravano di vedere presto The Batman 2 sul grande schermo resteranno delusi: Warner Bros ha infatti posticipato la data di uscita di ben un anno.

Il sequel con star Robert Pattinson doveva debuttare nei cinema il 2 ottobre 2026, ma è ora in programma per l'1 ottobre 2027.

Lo slittamento dell'uscita di The Batman 2

Le riprese di The Batman 2 inizieranno alla fine dell'estate ed era impossibile, considerando il periodo necessario per completare gli effetti speciali, ultimare il montaggio entro l'autunno.

Il film diretto da Matt Reeves avrà inoltre a disposizione le sale Imax per una distribuzione potenzialmente in grado di replicare il successo ai box office ottenuto dal primo capitolo della storia di Bruce Wayne.

Pattinson in The Batman 2

The Batman ha incassato in tutto il mondo circa 772 milioni di dollari, dando poi vita alla serie spinoff The Penguin, con protagonista il personaggio interpretato da Colin Farrell.

Il nuovo progetto di Inarritu

A sostituire il sequel nel programma delle uscite targate Warner sarà quindi il nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu con star Tom Cruise, attualmente senza un titolo ufficiale. Il lungometraggio sarà proposto anche in versione Imax e, attualmente, non ha nessun rivale sostenuto dagli studios hollywoodiani. Nel cast ci sono anche Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde e Riz Ahmed.

Al centro della trama c'è l'uomo più potente al mondo che intraprende una missione per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità prima che il disastro che ha scatenato distrugga tutto.

Il 7 marzo verrà inoltre distribuito Mickey 17, sempre con star Robert Pattinson e diretto da Bong Joon-ho, facendo slittare Sinners al 18 aprile.