The Avengers: il trailer fan made svela come sarebbe stato negli anni '90

Come sarebbe stato The Avengers girato negli anni '90? Ce lo svela un trailer fan made che reimmagina il cinecomic con un cast puri anni '90. Usando materiale provenienti da vari film del various Marvel Cinematic Universe, WTM ha creato un trailer alternativo di The Avengers di quasi tre minuti con star "anni '90" come Tom Cruise, Brad Pitt, Milla Jovovich, Jeff Goldblum e Jean-Claude Van Damme.

Nel fake trailer troviamo Brad Pitt nei panni di Thor, Milla Jovovich in quelli di Black Widow, Jeff Goldblum nel ruolo di Bruce Banner/Hulk e Jean-Claude Van Damme in quello di Captain America. Con loro Keanu Reeves veste i panni di Doctor Stephen Strange, Elijah Woods è Spider-Man, Sarah Michelle Gellar interpreta Captain Marvel, Tom Cruise è Iron Man e Denzel Washington, naturalmente, incarna Black Panther.

Ma c'è di più, nel trailer troviamo perfino la versione di Nick Fury interpretata da David Hasselhoff. Assente, purtroppo, Clint Barton/Hawkeye.

Coincidenza vuole che Jeff Goldblum e David Hasselhoff siano realmente apparsi nell'MCU, Goldblum nel ruolo del Grandmaster in Thor: Ragnarok, mentre David Hasselhoff ha interpretato se stesso in un cameo in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Per quanto riguarda Tom Cruise, i rumor che volevano l'attore nel ruolo di Tony Stark sono circolati davvero in passato, ma lui ha messo a tacere le voci dichiarando: "Non ci sono andati nemmeno vicino. E poi io adoro Robert Downey Jr.. Non potrei immaginare nessun altro in quel ruolo, è perfetto per lui."

E parlando di anni '90 e Marvel, da stasera sarà nei cinema Captain Marvel, prima pellicola dedicata a un'eroina dell'MCU che si svolge interamente negli anni '90. Qui potete leggere la nostra recensione di Captain Marvel.

