The Acolyte: La seguace, svelati tutti i personaggi della nuova serie Star Wars

Il primo teaser trailer di The Acolyte: La seguace ci ha mostrato tutta una serie di nuovi personaggi, tra Jedi e Sith, che condiranno questa nuova avventura targata Star Wars e in arrivo in streaming a giugno.

Il cast e la trama

The Acolyte: La seguace ha come protagonisti Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

La serie è stata creata da Leslye Headland (Bachelorette), che funge da produttore esecutivo insieme a Kathleen Kennedy. "In The Acolyte un'indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è come sembra". Lo show debutterà su Disney+ il 5 giugno con i primi due episodi.

I personaggi

Lee Jung-jae è il Maestro Sol in "The Acolyte: La seguace"

Master Sol: interpretato da Lee Jung-jae (Squid Game), il Maestro Sol è "un saggio, rispettato e potente Maestro Jedi, forte nelle vie della Forza, che sta attraversando un conflitto emotivo". Con un nome come "Sol" (e un attore come Lee nel ruolo) questo brillante personaggio che insegna ai giovani potrebbe rivelarsi (uno dei) Jedi caduti di questa storia?

Master Indara: interpretata da Carrie-Anne Moss (Matrix), Indara è "una Maestra Jedi di grande abilità fisica e mentale". In base al filmato del trailer, dobbiamo chiederci quanto sarà ampio il suo ruolo in questa serie. È facile che la Moss si presenti solo per regalare un po' di effetto nostalgia di Matrix prima di essere eliminata.

Kelnacca: Kelnacca è interpretato da Joonas Suotamo (che già impersonava Chewbacca nella trilogia sequel di Star Wars e in Solo) ed è "un Jedi Wookiee", che "è un solitario che vive una vita solitaria". Star Wars High Republic ha un'intera trama incentrata su un personaggio Jedi Wookiee (Burryaga Agaburry). Poiché gli Wookiee possono vivere per secoli, sarà interessante vedere se "Kelnacca" avrà qualche legame con Burryaga.

Vernestra "Vern" Rwoh: interpretata da Rebbeca Henderson (Russian Doll), Vernestra Rwoh è "un'anziana Maestra Jedi che ha scalato i ranghi dei Jedi da adolescente prodigio a leader dell'Ordine. All'età di 15 anni è diventata una delle più giovani Cavalieri Jedi di sempre e ha consolidato il suo status di prodigio quando l'anno successivo ha preso Imri Cantaros come Padawan. Con una spada laser dalla lama viola che può trasformarsi in una frusta luminosa, la giovane Rwoh ha guidato con fede incrollabile nella Forza e devozione all'Ordine Jedi. Ma nell'anno successivo alla caduta di Starlight Beacon - mentre piangeva coloro che erano andati perduti nella distruzione, compreso il suo stesso Padawan - Vernestra si allontanò dall'Ordine per concentrarsi sulla propria guarigione".

La versione adolescente di Vernestra Rwoh è uno dei personaggi Jedi principali della linea di libri e fumetti di Star Wars High Republic, e di conseguenza uno dei maggiori collegamenti tra quella linea e questo show live-action ambientato alla fine dell'era dell'Alta Repubblica.

Charlie Barnett è il Jedi Yord in "The Acolyte: La seguace"

Yord: interpretato da Charlie Barnett (YOU, Chicago Fire), Yord è "un cavaliere Jedi e un guardiano del Tempio Jedi, che si impegna al massimo e segue le regole. Il suo bisogno di essere un Jedi conforme alle regole può offuscare la sua mente". L'era dell'Alta Repubblica ha la sua parte di giovani Jedi idealisti, ma sono pochi quelli che sono rimasti tali mentre erano in guerra.

Qimir: interpretato da Manny Jacinto (The Good Place), Qimir "è un ex contrabbandiere che ora si guadagna da vivere come commerciante, procurandosi cose insolite e godendosi una vita di svago". Che cos'è Star Wars senza la presenza di un buon contrabbandiere? Manny Jacinto è il tipo che potrebbe entrare nella schiera dei furfanti preferiti dai fan di Star Wars.

Madre Aniseya: interpretata da Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Madre Aniseya "è la leader di una congrega di streghe che tengono alla loro indipendenza e alla conservazione delle loro credenze e dei loro poteri".

The Acolyte - La seguace, la regista svela: "Uno degli autori non ha mai visto Star Wars"

Dafne Keen è Jecki Lon in "The Acolyte: La seguace"

Jecki Lon: interpretata da Dafne Keen (Logan), Jecki Lon "è l'apprendista padawan del Maestro Sol. Sebbene sia giovane, trasmette calma e si comporta con maturità". Come ibrido Theelin/umano, Jecki è l'omaggio della showrunner Leslye Headland a Rystáll Sant, cantante del Palazzo di Jabba del Ritorno dello Jedi. Keen è stata una rivelazione nel ruolo della giovane Laura/X-23 in Logan - The Wolverine, quindi i fan saranno entusiasti di vedere cosa porterà in Star Wars. Se Sol non è così solare come sembra, il suo padawan potrebbe vacillare altrettanto?

Il ruolo delle "streghe" in The Acolyte è fondamentale. L'Alta Repubblica ha istituito nella galassia una gamma molto più ampia di gruppi di utilizzatori della Forza oltre ai Jedi, compresi ordini religiosi femminili come il Sentiero della Mano Aperta o la sua propaggine militante il Sentiero del Pugno Chiuso. Si spera che The Acolyte e Madre Aniseya facciano da ponte tra questi gruppi dell'epoca dell'Alta Repubblica e concetti come le Sorelle della Notte.

Mae: interpretata da Amandla Stenberg (The Hate U Give, Across the Spider-Verse), Mae è un'ex padawan trasformata in guerriera che "viene coinvolta in un sinistro mistero che la mette al centro di un conflitto in modi inaspettati". È stato mantenuto molto vago se Mae sia o meno la "Seguace" del titolo e a chi debba la sua vera lealtà.