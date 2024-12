The Acolyte, Manny Jacinto svela quante stagioni doveva avere la serie

Manny Jacinto ha svelato il numero di stagioni che Leslye Headland aveva progettato per la serie di Star Wars intitolata The Acolyte.

Manny Jacinto ha interpretato Qimir nella serie The Acolyte, cancellata da Disney+ dopo una sola stagione, e ha ora rivelato quante stagioni erano in programma del progetto legato alla saga di Star Wars.

Durante un panel che si è svolto in occasione dell'evento Fan Expo, l'attore ha infatti commentato i progetti che non si sono concretizzati.

I piani della creatrice di The Acolyte

The Acolyte: La seguace era stata creata da Leslye Headland, impegnata anche come showrunner del progetto prodotto per la piattaforma di streaming dello studio.

Manny Jacinto ha dichiarato: "Mi ricordo che il sogno di Leslye era che potessimo realizzare tre stagioni, non solo questa prima...".

Manny con Amandla Stenberg nella serie

L'interprete di Qimir, tuttavia, ha spiegato perché non è particolarmente dispiaciuto: "C'è qualcosa legato ad avere un epilogo definito, ci sono cose che lo rendono molto più speciale. Quindi sì, nmon so se lo farei oppure no, ma tre stagioni e un film sarebbero incredibili e so che avevamo così tanto ancora da esplorare in quella seconda stagione".

L'attore aveva rivelato che nelle puntate mai realizzate si sarebbe spiegato il ruolo di Darth Plagueis nella storia, oltre a mostrare l'evoluzione del legame tra Qimir e Osha, e dare un motivo alla presenza del cameo di Yoda.

The Acolyte: La seguace, ma cos'è l'Alta Repubblica nell'universo di Star Wars?

Cosa raccontava la serie

The Acolyte era ambientata circa 100 anni prima gli eventi raccontati in Star Wars. Alan Bergman, a capo di Disney Entertainment, ha recentemente spiegato che gli elevati costi di produzione, pari a circa 230 milioni per otto puntate, erano alla base della decisione presa.

Nel cast della storia, ambientata nell'ultimo periodo dell'Alta Repubblica, ovvero anni in cui il lato oscuro della Forza inizia a prendere il sopravvento sulla galassia, c'erano anche Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Daphne Keen, Jodie Turner-Smith, e Joonas Suatamo.