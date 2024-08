The Acolyte: ecco perché la serie è stata cancellata

Sono emersi nuovi dettagli sulle ragioni per cui la Lucasfilm ha deciso di non proseguire con una seconda stagione di The Acolyte.

All'inizio di questa settimana, abbiamo appreso che Lucasfilm/Disney non procederà con una seconda stagione di The Acolyte, nonostante diverse importanti storyline e archi di personaggi siano rimasti irrisolti alla fine del finale della prima stagione.

La decisione è stata accolta con un misto di indifferenza e delusione, ma molti fan di Star Wars - e alcuni degli attori coinvolti nello show - sono rimasti sorpresi da questo sviluppo.

La showrunner Leslye Headland sperava di poter continuare il suo racconto ambientato nell'era dell'Alta Repubblica e si dice che lo studio avesse in programma una seconda stagione fino a poco tempo fa. Quindi, che cosa è successo?

The Acolyte, promossa o bocciata: cosa ne pensano i fan di Star Wars dopo il finale di stagione

I motivi della cancellazione

Nonostante si ipotizzi che il contraccolpo negativo da parte di molti fan di Star Wars abbia contribuito alla decisione, Jeff Sneider riporta che The Acolyte è stato cancellato semplicemente perché non ha avuto abbastanza spettatori.

The Acolyte: una scena della serie Star Wars

"Gli addetti ai lavori spiegano che The Acolyte è stato cancellato perché gli spettatori erano scarsi, e che non c'è niente di più di questo, anche se almeno un membro del cast si è detto sorpreso dalla decisione. Mi è stato riferito che gli ascolti di The Acolyte sono crollati dopo i primi due episodi, mentre con Andor gli spettatori sono aumentati costantemente nel corso della stagione, per cui la serie è stata rinnovata per la seconda stagione. Andor ha anche ottenuto recensioni eccezionali, mentre quelle di The Acolyte sono state più contrastanti"

Sneider ha anche commentato una recente voce secondo cui Keanu Reeves era originariamente in lizza per un ruolo nella serie, e ritiene che fosse davvero la prima scelta di Headland per interpretare il Maestro Jedi Sol. A quanto pare, un conflitto di programmazione gli ha impedito di firmare e la parte è andata alla star di Squid Game Lee Jung-jae.

The Acolyte: una scena della serie Star Wars

Non stupitevi però se prima o poi vedremo Reeves fare un viaggio nella Galassia lontana, lontana, perché "la Lucasfilm continua a puntare sull'attore". Infine, Sneider sostiene che le insistenti voci sull'uscita di Kathleen Kennedy sono solo una questione di facciata, e che il posto del capo della Lucasfilm "è sicuro almeno fino al secondo trimestre del prossimo anno".

In The Acolyte, un'indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due si inoltrano in un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è come sembra.

La serie è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.