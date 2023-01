Star Wars: The Acolyte, rivelato il ruolo di Dafne Keen nella serie Disney+?

Star Wars: The Acolyte è uno dei titoli Disney+ più attesi tra quelli in lavorazione al momento, e delle recente indiscrezioni potrebbero aver rivelato l'identità del personaggio interpretato da Dafne Keen nello show.

Secondo quanto riportato anche da ComingSoon.net e il Bespin Bulletin, la talent agency Independent Talent avrebbe pubblicato un post (ora rimosso) sul proprio sito in cui si indicava il personaggio di Dafne Keen in The Acolyte con il nome di Jecki.

Non è detto che si tratti del nome definitivo del personaggio, ma in molti sul web sembrerebbero pensare che lo sia.

Detto questo, non ci viene comunque fornito alcun dettaglio o chiarimento in merito al ruolo, specialmente perché sappiamo ancora molto poco sul periodo in cui è ambientato lo show, ovvero l'Alta Repubblica, e in generale cosa ci verrà mostrato nella serie.

Star Wars: The Acolyte conta nel cast anche Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Charlie Barnett, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman e la più recente aggiunta Margarita Levieva. Al momento non sappiamo ancora quando debutterà su Disney+, ma vi terremo informati