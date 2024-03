The Acolyte: La seguace, Disney+ annuncia la data di uscita, fissata a giugno, con un nuovo poster

Un poster condiviso online ha svelato che la data di uscita prevista per la serie The Acolyte: La seguace è stata fissata al mese di giugno.

Disney+ ha annunciato la data di uscita della nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars condividendone il nuovo poster: il progetto The Acolyte: La seguace debutterà in streaming sugli schermi italiani il 5 giugno.

Nella giornata di domani, inoltre, verrà diffuso online il primo trailer.

Di cosa parla la serie

La showrunner Leslye Headland ha in passato dichiarato che The Acolyte dedicherà molto spazio agli "antagonisti". Dalle dichiarazioni dei protagonisti si è inoltre capito la serie si concentrerà in realtà sui Sith che si "infiltrano" tra i Jedi

The Acolyte: La seguace, il poster della serie

The Acolyte, per la protagonista Amandla Stenberg onorerà le idee sulla Forza di Star Wars

Il cast

Il personaggio principale sarà interpretato dall'attrice Amandla Stenberg.

Lo show ambientato nell'universo di Guerre Stellari racconterà una storia inedita che si svolgerà nell'ultimo periodo dell'Alta Repubblica, anni in cui il lato oscuro della Forza inizia a prendere il sopravvento sulla galassia.

Nel cast di The Acolyte troviamo poi Lee Jung-jae, Daphne Keen, Charlie Bonnet, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Joonas Suatamo.

La serie è descritta come "un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan (Stanberg) si riunisce al suo Maestro Jedi (Lee) per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto".