The Acolyte, I fan di Star Wars chiedono la Stagione 2 e lanciano l'hashtag #RenewTheAcolyte

Più di una settimana fa, è stato diffuso il finale di stagione di The Acolyte e l'episodio è stato ricco di colpi di scena. Se da un lato la serie Star Wars ha risolto tutte le domande più importanti relative al mistero di ciò che è accaduto su Brendok, dall'altro ha creato molte potenziali trame per una seconda stagione.

Al momento non si sa se una seconda stagione di The Acolyte sia in arrivo o meno. Non bisogna dimenticare però che la precedente serie live-action del franchise, Ahsoka, ha ottenuto il via libera per una seconda stagione circa tre mesi dopo il suo finale.

Nel frattempo, i fan stanno ancora aspettando di sapere se The Book of Boba Fett tornerà oppure verrà accantonata. Ora, #RenewTheAcolyte è in tendenza sui social network con quasi 20.000 messaggi che chiedono il rinnovo della serie.

The Acolyte - La seguace, un'immagine del finale

"#RenewTheAcolyte perché abbiamo bisogno di più media in cui non siamo costretti a guardare attraverso la lente di 'Chi è buono? Chi è cattivo?'. E invece perpetuano il concetto che tutti, Jedi e Sith compresi, non sono completamente buoni e non sono completamente cattivi. I fan di Star Wars se lo meritano", ha scritto un utente.

Un altro ha aggiunti: "Ho assolutamente amato The Acolyte. Ci ha regalato una prospettiva diversa sui Jedi e sui Sith, e ci ha fornito elementi a sorpresa presi dall'universo espanso e dal canone. Poiché Leslye Headland abbia fatto qualcosa di completamente diverso, audace e fuori dagli schemi, ha ottenuto il mio voto per una Stagione 2".

Il finale di The Acolyte ha spianato la strada alla possibile Stagione 2 e ha anche mostrato un gigantesco cameo di uno dei personaggi più amati di Star Wars. L'unica cosa che rimane da fare per il momento è attendere l'arrivo di un annuncio da parte della Lucasfilm, che magari potrebbe già arrivare alla prossima D23 della Disney.