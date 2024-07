Star Wars The Acolyte: svelato il gigantesco cameo dell'episodio finale

Essendo ambientato durante l'era dell'Alta Repubblica, The Acolyte: La seguace non ha avuto modo di utilizzare molti dei personaggi di altre storie popolari di Star Wars.

La maggior parte dei film e delle serie di Star Wars che abbiamo visto fino ad ora sono stati ambientati più di un secolo dopo, quindi la grande maggioranza dei personaggi del franchise che conosciamo e amiamo non erano ancora vivi durante questa serie.

C'è però un'enorme eccezione, e questo personaggio ha fatto una sorprendente apparizione negli ultimi secondi del finale di stagione di The Acolyte. Attenzione: Questo articolo contiene enormi SPOILER sulla serie Star Wars! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo...

Il cameo alla fine di The Acolyte

Quando l'Era dell'Alta Repubblica è stata lanciata nei libri e nei fumetti qualche anno fa, è stato rivelato che Yoda non solo era vivo in quel periodo, ma era già un leggendario Maestro Jedi. Fino ad oggi è apparso in diverse storie stampate dell'epoca, assumendo ruoli importanti in un paio di esse. Ora, i fan di Star Wars hanno avuto modo di vedere Yoda nell'Alta Repubblica in versione live-action.

Yoda in The Acolyte

Durante l'episodio, Vernestra Rwoh stava cercando di contattare un altro Jedi senza nome per ottenere aiuto e informarlo di ciò che stava accadendo con Sol, Osha e Mae. Si scopre che quel Jedi era Yoda. Purtroppo, però, lo abbiamo intravisto solo un attimo prima dei titoli di coda.

Yoda è tornato a Coruscant per incontrare Vern in merito agli eventi che hanno tolto la vita a diversi Jedi. Di lui vediamo solo la parte posteriore delle lunghe orecchie verdi e il ciuffo di capelli bianchi sulla testa. Non è molto, ma la silhouette di Yoda è inconfondibile.

The Acolyte, Amandla Stenberg: "Le critiche sono benvenute, le minacce di morte no"

Questo dopo aver mentito al Cancelliere e al Senato sul conto di Sol, sul fatto che fosse un Jedi che agiva da solo e che per coprire le sue malefatte avesse ucciso tutti gli altri. Sol è così diventato il capro espiatorio per gli errori dei Jedi, in modo che l'Ordine potesse continuare a operare senza alcuna interferenza.