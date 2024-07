The Acolyte: ecco in che modo la serie Star Wars prepara gli eventi della Stagione 2

Dopo diversi mesi di finali con cliffhanger e momenti inaspettati, la prima stagione di The Acolyte: La seguace si è ufficialmente conclusa.

La serie, primo titolo in live-action di Star Wars ambientato durante l'era dell'Alta Repubblica, ha introdotto un cast di personaggi sorprendenti, e ha intrattenuto i fan della saga con il mistero di Osha e Mae (Amandla Stenberg).

Al momento, The Acolyte non è ancora stato rinnovato per una seconda stagione, ma è abbastanza chiaro dalle sequenze finali della prima stagione che la storia continuerà. Quindi, in che modo gli eventi del finale di stagione preparano la potenziale Stagione 2? Ovviamente, vi invitiamo a non procedere nella lettura dell'articolo se non avete ancora terminato la visione della serie, in quanto contiene enormi SPOILER sull'episodio finale della serie.

The Acolyte: un'immagine del quarto episodio

Il più grande arco narrativo impostato nel finale di The Acolyte: La seguace è l'alleanza tra Osha e Qimir (Manny Jacinto), che vediamo tenersi per mano nei momenti finali della stagione. Ora che Osha ha iniziato ad abbracciare completamente il Lato Oscuro, uccidendo anche il suo ex Maestro Jedi Sol (Lee Jung-jae), sembra proprio che lei e Qimir continueranno il loro viaggio insieme.

Bisogna anche considerare la possibile rivelazione che Darth Plagueis potrebbe essersi nascosto sul pianeta di Qimir, il che potrebbe portare a un'esplorazione del suo legame con il Sith, che potrebbe benissimo rivelarsi il suo apprendista prima di Palpatine. Inoltre, Darth Plagueis potrebbe portare a un'esplorazione più ampia del controverso schema di clonazione del franchise, che si estende alle trilogie dei film prequel e sequel per quanto riguarda Palpatine.

Oltre a questo, ci sono anche Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson) e i Jedi, che non solo hanno a che fare con la burocrazia del Senato, ma anche con l'insabbiamento della morte di Sol e con l'intero mistero degli omicidi. Con Mae ora in loro custodia e privata dei suoi ricordi, è possibile che la seconda stagione di The Accolyte si occupi di come le loro strade si incroceranno.

The Acolyte: spiegazione del finale della serie Star Wars, ci sarà una Stagione 2?

Forse Vernestra sfrutterà l'opportunità della perdita di memoria di Mae per cercare di plasmarla in un nuovo Jedi, rispecchiando il modo in cui l'Ordine Jedi ha cercato e fallito di con Osha da bambina. E, naturalmente, c'è l'apparizione a sorpresa di Yoda nella scena finale del film, che potrebbe aggiungere un nuovo importante personaggio nella potenziale battaglia della seconda stagione.