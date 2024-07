The Acolyte: spiegazione del finale della serie Star Wars, ci sarà una Stagione 2?

La prima serie in live-action di Star Wars ambientata nell'era dell'Alta Repubblica si è appena conclusa con il finale di The Acolyte: La seguace.

La serie guidata da Amandla Stenberg ha esplorato l'emergere dei Sith e del lato oscuro dopo anni e anni di dominio Jedi. I Jedi sono stati all'apice del loro potere per molto tempo, ma il finale lascia intendere che potrebbe non durare ancora per molto. Ecco in che modo si conclude la prima stagione dello show e se ce ne sarà una seconda.

Ovviamente vi invitiamo a non procedere nella lettura dell'articolo se non avete ancora terminato la visione di The Acolyte: La seguace, in quanto contiene enormi SPOILER sull'episodio finale della serie.

The Acolyte - La seguace: una scena dell'episodio 6

La spiegazione del finale di The Acolyte

Mae (Stenberg) apprende la verità sull'uccisione da parte di Sol (Lee Jung-jae) della congrega di streghe che l'ha cresciuta, e Osha (Stenberg) percepisce la sorella uccidere il suo ex maestro senza armi, come voleva Qimir (Manny Jacinto). Si torna quindi su Brendok.

Una volta tutti sul pianeta, Qimir e Sol si affrontano in un'altro duello con le spade laser ben coreografato nello stesso cortile in cui i Jedi avevano ucciso Madre Aniseya (Jodie Turner-Smith) 16 anni prima. Nel frattempo, Mae cerca di fare appello a Osha, a cui Sol aveva mentito per anni sulla morte della madre. Ben presto tutti si scontrano.

Sol alla fine ha la meglio nel suo duello con Qimir, ma proprio mentre sta per abbattere il Sith, Mae disarma il cavaliere Jedi. Invece di ucciderlo come voleva Qimir, Mae getta via la sua spada, rompendo il cristallo kyber al suo interno e dicendo a Sol di ammettere la verità. Sol lo fa, ma non prima di aver cercato di fargli fare la cosa giusta perché Mae e Osha non sono in realtà sorelle, ma la stessa persona. Madre Aniseya è stata in grado di attingere alla vergenza della Forza su Brendok e di creare la vita - un'abilità familiare a molti fan di Star Wars.

La confessione di Sol viene ascoltata da Osha e, invece di ascoltare le sue suppliche, Osha ha finalmente imparato come uccidere un Jedi senza armi, un'abilità che abbiamo già visto tutti. Usa la Forza per soffocare Sol fino alla morte e nel frattempo fa sanguinare il cristallo kyber della sua spada laser che da blu diventa rosso.

Mentre tutto questo accade, Vernestra (Rebecca Henderson) arriva sul pianeta. I suoi Jedi iniziano a dare la caccia alle "sorelle", mentre lei scopre il corpo di Sol e percepisce Qimir, che con sorpresa scopre essere vivo.

The Acolyte - La seguace: una scena dell'episodio 6

Ci sarà una Stagione 2?

Le gemelle riescono a fuggire dalla roccaforte della congrega, ma non vanno lontano prima che Qimir le raggiunga. I Jedi erano alle loro calcagna e, per garantire la sicurezza di Mae, Osha accetta di partire con Qimir e di addestrarsi nelle vie del lato oscuro se lui cancellerà la memoria alla sorella. I Jedi scoprono Mae, ma a quel punto non ha più i suoi ricordi.

La stagione si conclude con Vernestra che mente al Senato e al resto del Consiglio Jedi. Attribuisce tutta la colpa dell'incidente di Brendok a Sol. Non menziona le gemelle, non menziona il ritrovamento di Qimir, niente di tutto questo. Chiede tuttavia aiuto a Mae per rintracciare i due - che si vedono mentre si preparano ad allenarsi insieme, rimandando la loro vendetta alla Stagione 2.