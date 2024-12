Disney spiega perché The Acolyte è stata cancellata e la serie di Star Wars non avrà una stagione 2

Alan Bergman, co-presidente di Disney Entertainment, ha spiegato perché è stata cancellata la serie The Acolyte, nonostante gli episodi si concludessero con un cliffhanger.

Il progetto era ambientato nell'universo di Star Wars e aveva come protagonista l'attrice Amandla Stenberg.

Perché The Acolyte è stata cancellata

Bergman, in una nuova intervista rilasciata a Vulture, ha motivato la decisione di non dare il via libera alla produzione della stagione 2 di The Acolyte: La seguace spiegando: "Siamo stati felici dei risultati ottenuti, ma non era nella situazione in cui doveva essere considerando i costi di quel titolo, onestamente, per poter proseguire e realizzare una seconda stagione. Quello è il motivo per cui non l'abbiamo fatto".

Su Disney+, dopo la cancellazione di The Acolyte, l'universo di Star Wars è tornato protagonista con Skeleton Crew. Il co-presidente di Disney Entertainment ha svelato che i dati relativi alle visualizzazioni sono in crescita e la serie con star Jude Law ha ottenuto delle recensioni molto positive. Il futuro del progetto è quindi ancora tutto da decidere e bisognerà attendere prima di scoprire se ci sarà un secondo capitolo della storia. Bergman ha inoltre dichiarato che i nuovi episodi di Andor sono fantastici e ha confermato che Ahsoka tornerà con una seconda stagione.

La reazione di Amandla alla cancellazione

La serie è stata cancellata dopo una sola stagione composta da otto puntate che ha diviso le opinioni dei fan della saga.

La protagonista Amandla Stenberg aveva dichiarato che la cancellazione non era stata una sorpresa, considerando i commenti negativi che erano stati condivisi sui social media fin dall'annuncio della produzione dello show. L'attrice aveva aggiunto: "Anche se, ovviamente, sono davvero triste per la cancellazione dello show e perché non potremo dare di più alle persone che erano coinvolte, provo semplicemente molta leggerezza e gioia per il fatto che ho potuto vivere questa esperienza e che le persone l'hanno amata e hanno risposto in modo così positivo".