Star Wars The Acolyte: il finale ha mostrato il più controverso personaggio della trilogia prequel

La prima stagione di The Acolyte si è ufficialmente conclusa, ma non prima di aver fatto riferimento a uno dei personaggi più controversi della Saga di Star Wars.

La serie aveva già rivelato che Mae e Osha non erano gemelle, ma esseri creati da una vergenza nella Forza e divisi in due entità identiche. L'idea di una vergenza metteva già in comune la loro origine con il viaggio dell'Imperatore Palpatine, alias Darth Sidious, ma gli eventi del finale di The Acolyte hanno legato ancora di più queste due storie.

Nella parte iniziale del finale di stagione di The Acolyte c'è un momento in cui Osha e Qimir si dirigono verso una nave per rintracciare Mae, e un alieno dall'aspetto antico con un cappuccio scuro appare brevemente all'interno di una caverna, osservando i due allontanarsi. Quella creatura è il Signore dei Sith noto come Darth Plagueis, che alla fine diventerà il maestro di Sheeve Palpatine.

Per tutta la vita, Plagueis fu ossessionato dalla ricerca dell'immortalità. Alla fine morì e quella ricerca passò a Palpatine, che ne fece buon uso. In Star Wars: L'ascesa di Skywalker, si scopre che Palpatine non è morto per mano di Luke Skywalker e Darth Vader, ma ha continuato a fare vari tentativi con dei corpi clonati.

Mae e Osha sono state create da una vergenza, che è essenzialmente una concentrazione massiccia e inspiegabile della Forza. Questo ha fornito a Plagueis informazioni sufficienti per iniziare a studiare le vergenze, continuando la sua ricerca al fianco di Palpatine.

Quando Palpatine ritorna ("I morti parlano") ne L'ascesa di Skywalker, si è rifugiato su Exegol. Si riteneva che quel pianeta avesse legami nascosti con almeno una vergenza. Quindi, centinaia di anni dopo che Plagueis aveva appreso per la prima volta la creazione della vita attraverso una vergenza, il suo apprendista ha potenzialmente usato lo stesso metodo per prolungare la propria vita, completando il lavoro del suo maestro.