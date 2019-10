Thanos loda Joker: l'emozionante "recensione" di Josh Brolin al film DC

Thanos ha amato Joker, lo dimostra l'emozionante recensione pubblicata da Josh Brolin su Instagram dopo la visione del cinecomic DC che tanto sta facendo discutere critica e pubblico.

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Josh Brolin, star del Marvel universe dove ha interpretato il ruolo del supervillain Thanos, non si è fatto problemi a lodare i "rivali" dopo essere stato toccato dalla visione di Joker. Così l'attore ha sentito il bisogno di condividere la sua riflessione su Instagram coinvolgendo i fan nella discussione. Ecco cosa scrive Josh Brolin:

"Per apprezzare Joker credo che si debba aver sperimentato un evento traumatico nella vita (e penso che a molti di noi sia capitato) o aver compreso che cosa sia realmente la compassione (cosa che spesso accade proprio dall'aver sperimentato un evento traumatico, purtroppo). Un esempio di compassione sarebbe fare un film sulla fragilità della psiche umana in modo così crudo, brutale, armonioso che quando esci dal cinema non solo non vuoi far del male a nessuno, ma vuoi disperatamente cercare una risposta e una soluzione alla violenza e ai problemi mentali che sono fuori controllo intorno a noi. Questo film ti fa soffrire e solo sperimentando il dolore vogliamo cambiare. E' tutto nell'ironia del trauma - quella linea sottile tra il risentimento di voler colpire la società che ti ha precluso un'esistenza decente, che non ti ha protetto, e la dannazione. Come i ragazzini alla scuola superiore, possono essere ferocissimi. Senza alcun motivo. A volte questi orribili ragazzini alimentano nelle vittime rancori che esploderanno molto più tardi, quando tutti credevamo che fossero dimenticati. Abbiamo l'abitudine di odiare, ostracizzare, separare e nascondere i problemi sotto il tappeto. Joker va a sollevare quel tappeto e a guardare sotto. Niente di più. Niente di meno".

Joker e Taxi Driver: un confronto tra due film sull'anima nera dell'America

Anche il regista Michael Moore ha lodato Joker definendolo un capolavoro. Per approfondire, qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.