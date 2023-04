Josh Brolin posa nudo per promuovere la seconda stagione della serie Outer Range

Mentre si trova sul set della seconda stagione di Outer Range, neo-western drammatico che lo vede nei panni di un allevatore del Wyoming che scopre un misterioso buco/portale all'interno della sua proprietà, Josh Brolin si rilassa posando nudo come mamma lo ha fatto e come dimostra la foto pubblicata su Instagram dall'attore.

Le fan che riusciranno a non farsi distrarre dalla foto, ma arriveranno a leggere la didascalia che la accompagna, apprenderanno le prime informazioni sulla nuova stagione che vede il passaggio di consegne tra il creatore Brian Watkins e il nuovo sceneggiatore Charles Murray, ingaggiato a ottobre quando quando la serie è stata rinnovata.

"Mi sto preparando per una scena della seconda stagione di Outer Range. Porteremo la serie in una direzione diversa. È un mondo che cambia e dobbiamo esserne tutti consapevoli. Il potere dell'esempio è tutto, quindi siamo esempi. Non dovremmo pubblicare foto dello show, ma questo non è proprio un momento dello show, ma piuttosto il pranzo all'aperto nel bellissimo deserto di Santa Fe. Grazie @brianbowensmith per aver documentato i nostri momenti più privati ​​sul set" scrive Josh Brolin.

Outer Range, la recensione del finale: il caos (narrativo) avanza a dorso di una mandria di bisonti

Come rivela la nostra recensione della prima stagione di Outer Range, composta da otto episodi e iniziata nell'aprile, al centro della storia ci sono gli Abbott mentre affrontano la scomparsa della moglie del figlio del personaggio di Josh Brolin. La situazione si complica quando i Tillerson, proprietari del vicino ranch, li minacciano di espropriagli parte della loro terra. Una morte prematura nella comunità innesca una catena di eventi pieni di tensione, e i problemi giungono al culmine con la scoperta di un misterioso buco nero nel pascolo occidentale degli Abbott.

Nel cast di Outer Range a fianco di Josh Brolin, anche produttore esecutivo, troviamo Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie e Will Patton.