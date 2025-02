Thanos farà ritorno nel Marvel Cinematic universe prima del previsto?

Il grande villain della Infinity Saga potrebbe davvero fare ritorno in uno dei prossimi film dei Marvel Studios in arrivo? Vediamo come

Thanos, noto anche come il Titano Pazzo, tornerà davvero nel Marvel Cinematic Universe per vendicarsi degli Eroi più potenti della Terra? Con sempre più insistenza è una delle voci che si sta diffondendo in rete in queste ultime settimane.

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars si preannunciano come i prossimi due grandissimi eventi del MCU, e quest'ultimo, in particolare, potrebbe facilmente diventare il film di supereroi più ambizioso mai realizzato, il ché spiegherebbe anche l'impegno per due film dei fratelli Russo, tornati alla regia dei crossover dopo aver infranto ogni record con Endgame.

Anche se è stata confermata l'apparizione solo di una manciata di personaggi (e anche in questo caso solo tramite report non ufficiali), il film dovrebbe presentare una nuova squadra degli Avengers (si dice anche che i Thunderbolts costituiranno la base di questi Nuovi Vendicatori) insieme ai membri superstiti del team originale.

I Vendicatori nuovamente riuniti contro Thanos?

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Gira voce, inoltre, che almeno alcune varianti saranno coinvolte e potrebbero formare una squadra di "Avengers malvagi". Voci precedenti avevano affermato che Thanos sarebbe tornato e che Josh Brolin fosse già in trattative per riprendere il ruolo. Una delle ipotesi sosteneva che il potente villain avrebbe fatto ritorno in Secret Wars, ma l'insider MyTimeToShineHello è convinta che tornerà "prima di quanto pensiamo".

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Se escludiamo Secret Wars, Doomsday sembra il film più probabile, ma ci sono anche Thunderbolts e I Fantastici 4: Gli Inizi in dirittura d'arrivo. Ci sono anche alcuni show Disney+ in fase di sviluppo, tra cui Nova, ma attualmente quest'ultimo non ha ancora una data d'uscita né un protagonista collegato alla parte.

Di suo, Brolin aveva già fatto intendere che se i fratelli Russo lo richiamassero, accetterebbe in un baleno: "Deve essere fatto bene. È come se io e Ryan Reynolds parlassimo di Taylor Swift e invece dovremmo parlare di Deadpool 4. Il ritorno di Thanos deve essere adatto alla storia se lo si vuole riportare in vita. Farei tutto quello che i Russo vogliono che faccia".