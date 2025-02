Xolo Maridueña commenta le indiscrezioni su un suo coinvolgimento in Nova: "Sarebbe grandioso"

Xolo Maridueña, protagonista del film dei DC Studios dedicato alle avventure di Blue Beetle, ha commentato le indiscrezioni legate a un suo possibile debutto nel MCU in occasione della serie Nova.

Nel luglio 2024 era stato Kevin Feige a confermare lo sviluppo del progetto con protagonista il personaggio di Richard Rider.

L'interesse di Maridueña per il MCU

In un video condiviso da That Hashtag Show, Xolo Mariduena ha risposto a una domanda relativa alle indiscrezioni che sostengono sia uno degli attori in corsa per il ruolo di Nova. Il giovane attore ha sostenuto di non sapere se ci sia qualcosa di vero, aggiungendo tuttavia che sarebbe interessato: "Sarebbe davvero fantastico. Sì, sarebbe grandioso".

Maridueña ha poi ammesso: "Sono pronto a qualsiasi lavoro mi venga proposto. Mi allenerò facendo push-up per chiunque voglia che li faccia".

Ecco il video con la risposta su Nova:

L'attore, già nel 2022, aveva parlato della possibilità di essere coinvolto nel Marvel Cinematic Universe sostenendo di essere a conoscenza delle voci apparse online e che i DC Studios avevano preceduto gli 'avversari' ingaggiandolo per il ruolo di Blue Beetle.

Xolo aveva poi ribadito: "Se il progetto su Nova verrà realizzato presto, mi piacerebbe vedere se c'è un Sam Alexander Nova, mi piacerebbe. Far entrare più persone in quel mondo. Vedremo cosa faranno".

Il ritorno di Blue Beetle

L'attore ha recentemente parlato del ritorno di Blue Beetle sugli schermi in occasione di una serie animata in fase di produzione: "Sono pronto a tornare. Stiamo lavorando duramente su questo progetto, sperando di sistemarlo quest'anno per poterlo mostrare al pubblico nel 2026".

Xolo ha inoltre ricordato che James Gunn ha parlato di un ritorno del suo personaggio nei prossimi progetti ispirati ai fumetti di DC Comics e di non avere alcun motivo per dubitare delle sue dichiarazioni, rimanendo quindi in attesa di essere coinvolto.