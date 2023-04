Thanksgiving: Eli Roth e Patrick Dempsey sul set del nuovo film horror

Nel celebrare il compleanno, Eli Roth ha condiviso sui social alcuni scatti dal suo nuovo horror, Thanksgiving, che comprende nel cast anche Patrick Dempsey, idolo di Grey's Anatomy. Le riprese sono appena iniziate.

Nel cast troviamo anche Addison Rae, Jalen Thomas Brooks (Walker), Milo Manheim (Zombi), Nell Verlaque (Colpo grosso), Gina Gershon (Chucky), Tim Dillon e Rick Hoffman (Hostel). Thanksgiving di Eli Roth arriverà nelle sale il 17 novembre 2023.

Il film è l'elaborazione ed espansione in forma lunga del finto trailer di Roth apparso in Grindhouse - A prova di morte (2007) di Quentin Tarantino, sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo da TriStar Pictures e Spyglass Media Group (Scream). Roth ha scritto la sceneggiatura insieme a Jeff Rendell. Roger Birnbaum ed Eli Roth sono i produttori.

Thanksgiving: il fake trailer di Grindhouse girato da Eli Roth diventerà un film

Come scrive Deadline "il finto trailer di Thanksgiving presentava uno pseudo film in cui uno slasher fa strage di abitanti in una cittadina del Massachusetts che ogni anno fa un gran chiasso per la celebre ricorrenza, il Giorno del Ringraziamento. Il trailer ebbe un successo tale che si pensò di farne un lungometraggio con Roth alla regia, ma sono passati 15 anni dall'uscita di Grindhouse e cominciavamo a pensare che Thanksgiving non sarebbe mai arrivato".