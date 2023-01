Thanksgiving: il fake trailer di Grindhouse girato da Eli Roth diventerà un film

Eli Roth, all'epoca regista di Thanksgiving, uno dei fake trailer presenti in Grindhouse, si prepara a trasformare quell'esperimento in un lungometraggio.

Nel 2007 le sale cinematografiche sono state illuminate da Grindhouse, un film episodico che mescolava il tocco di Robert Rodriguez e Quentin Tarantino, inframezzato da alcuni finti trailer girati da Edgar Wright, Ron Zombie, Jason Eisener, John Davies, Rob Cotterill ed Eli Roth. Il lavoro di quest'ultimo, intitolato Thanksgiving , si prepara a tornare sugli schermi a distanza di anni, diventando più di un filmato introduttivo.

Il regista Quentin Tarantino sul set del film Death Proof, episodio del double feature Grind House

A riportare per primo questa notizia è stato Deadline, rivelando che il vecchio trailer di Thanksgiving costruito da Roth sta per diventare un vero e proprio lungometraggio. La sceneggiatura è stata curata da Jeff Rendell, autore del cortometraggio originale oltre ad apparire come The Pilgrim, con Eli Roth e Roger Birnbaum che stanno producendo il film insieme a Spyglass. L'obiettivo è quello d'iniziare la produzione da marzo.

Borderlands, il regista di Deadpool Tim Miller si occuperà dei reshoot al posto di Eli Roth

Non è la prima volta che uno dei trailer di Grindhouse diventa qualcosa di molto più grande. Prima ancora ci era già riuscito anche Rodriguez con Machete, trasformando il personaggio di Danny Trejo in un vero e proprio franchise.