Thanksgiving: perché in 4K UHD l'horror di Eli Roth è ancora più efferato e sanguinoso

A tutto slasher, non senza una punta di ironia. Il marchio di fabbrica è quello di Eli Roth, nome garanzia di horror senza sconti, che in Thanksgiving riprende lo spunto di un fake trailer realizzato dallo stesso regista per il cult Grindhouse - A prova di morte. Tutto materiale succulento per i fan del genere e per gli aficionados del regista, la cui voglia di rivedere o scoprire di cosa è capace il loro idolo, sarà soddisfatta in modo egregio dall'uscita homevideo ormai prossima targata Eagle Pictures.

Thanksgiving: Nell Verlaque in una scena del film

In Thanksgiving la cittadina di Plymouth, in Massachusetts, è sconvolta da una terribile tragedia avvenuta all'interno di un centro commerciale durante il Black Friday. Un anno dopo, prima dei soliti festeggiamenti, un misterioso serial killer che indossa la maschera di John Carver, uno dei primi pellegrini, comincia a uccidere in modo feroce chi era stato coinvolto negli incidenti l'anno prima, seguendo un grottesco piano di vendetta.

Il gusto del dettaglio ripugnante e granguignolesco

Ma perché l'edizione in 4K UHD di Thanksgiving((che è a due dischi e contiene anche il blu-ray) rappresenta un'occasione imperdibile per "gustare", se si può utilizzare questo termine, in modo ancora migliore le scene forti del film? Iniziamo a dire che è vero, il film ha una struttura narrativa piuttosto esile e banale, inoltre le interpretazioni non sono esattamente indimenticabili: ma volete forse dire che è per questo che si va a vedere un film di Eli Roth? O i suoi fan pretendono invece uno slasher nudo e crudo con litri di sangue che schizza ovunque, sgozzamenti, scene efferate e particolari raccapriccianti?

Thanksgiving: Gina Gershon, Patrick Dempsey in una scena del film

Ebbene sotto questo aspetto va riconosciuto che l'inventiva delle varie uccisioni escogitata dai realizzatori ha dato luce a idee brillanti, con trovate piuttosto articolate e originali. Il tutto raccontato con effetti gore molto artigianali, che danno un che di ruspante al look regalando una ruvida ma piacevole sensazione di genuinità ai vari massacri. Ecco perché la qualità della visione 4K esalta proprio questa caratteristica, spingendo sul dettaglio ripugnante e granguignolesco, per la gioia dei fan del genere. Effetti che trovano poi il giusto coronamento in un audio che sottolinea con vigore, precisione e potenza ogni colpo di ascia, ogni decapitazione, ogni rumore di pelle che si sfilaccia o viene abbrustolita, per non dire degli schizzi di sangue in ogni dove.

Dettagli raccapriccianti e croma rosso sangue

Thanksgiving: una scena del film

È ovvio che per riuscire a rendere tutto questo materiale realistico, serviva non solo un video 4K, ma anche un video di qualità. Sotto questo l'aspetto l'edizione Eagle soddisfa pienamente le attese, presentando non solo un croma intenso e un dettaglio sempre incisivo su qualsiasi particolare raccapricciante e non, ma anche un'ottima gestione delle scene in oscurità, tradizionalmente quelle più ostiche. Anche in questi casi, grazie a un eccellente livello del nero e un'efficace percezione dei dettagli nelle ombre, il quadro non è mai piatto, ma conserva sempre una soddisfacente profondità. Sul piano cromatico ovviamente la parte del leone la fa il rosso intenso del sangue, che si innesta in maniera netta sia nelle tonalità di una fotografia molto calda, sia nei contesti più cupi. Se gli esterni luminosi durante la parata sono uno spettacolo per gli occhi, la visione non vacilla nemmeno nelle atmosfere fumose, nelle quali non si registrano sbavature o banding.

Thanksgiving: una foto del film

Un'esperienza spaventosa anche sul fronte audio

Thanksgiving: Addison Rae in una scena del film

Come detto, anche l'audio gioca un ruolo rilevante per "assaporare" in maniera completa tutte le efferatezze escogitate da Eli Roth, che per l'occasione sfodera un sound design molto frizzante per arricchire tutti i momenti più splatter e tutto quanto viene inflitto ai corpi delle povere vittime. Anche in questo caso l'edizione homevideo non delude le attese, perché le tracce DTS HD 5.1 italiana e inglese riproducono in modo accurato tutte le violenze più folli a cui assistiamo, con particolari ben dislocati nello spazio, costante partecipazione dell'asse posteriore e buona dinamica. C'è anche un notevole apporto in fatto di bassi a sottolineare le cadute dei corpi, i colpi d'ascia e ogni particolare che richieda ulteriore peso alla scena. Ottimi anche i dialoghi e le urla, insomma anche sul piano sonoro l'esperienza è spaventosa e appagante.

Oltre un'ora di extra e un commento audio di Eli Roth e Jeff Rendell

Thanksgiving: un'immagine del film

Buona la sezione dedicata agli extra con oltre un'ora di materiale, oltre all'interessante commento audio del regista Eli Roth e dello sceneggiatore Jeff Rendell. I contenuti speciali, che si trovano sul disco blu-ray, iniziano con Behind the Screams: Dietro le quinte (4 minuti), con gli stessi realizzatori Eli Roth e Jeff Rendell che raccontano come fin da piccoli avessero il desiderio di realizzare un film horror di questo tipo e come alla fine ce l'hanno fatta. Si prosegue con Blodstained Thanks: incontro con il cast (4') sulle scelte di attrici e attori, quindi Errori sul set (5') con una divertente raccolta di battute sbagliate e sbagli vari. A seguire una corposa serie di Scene eliminate (34'), tra le quali alcuni spezzoni estesi, quindi Gobble Gobble: sangue in abbondanza (3' e mezzo) dedicato ovviamente agli effetti e a come sono state realizzate alcune delle scene più raccapriccianti. A chiudere, oltre al trailer, troviamo Massachusetts Movies: i primi film di Eli & Jeff (12') ovvero i corti realizzati dai due cineasti quando erano bambini.