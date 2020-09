Tenet: Warner Bros. non comunica gli incassi ufficiali e li nasconde agli altri studios?

La strategia applicata da Warner Bros per Tenet è quella di fornire meno informazioni possibili così da evitare che i dati vengano male interpretati, bollando il film come flop.

In una fase economica delicata come quella in cui stiamo vivendo, Warner Bros. ha deciso di non comunicare gli incassi ufficiali di Tenet per tenerli nascosti agli altri studios.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Come spiega Variety, è prassi consolidata degli incassi comunicare quotidianamente gli incassi. Stavolta, però, Warner Bros. sta fornendo informazioni parziali e centellinate ad alcuni membri dei media e ai competitor per evitare che i dati forniti vengano strumentalizzati.

Nonostante Tenet sia uscito nelle sale americane giovedì 3 settembre, Warner Bros ha atteso fino a domenica 6 settembre per annunciare ufficialmente i dati dell'apertura, dove ha incassato 20 milioni di dollari, probabilmente per comunicare un dato più robusto possibile.

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una foto del film

La preoccupazione di Warner Bros. era che i media interpretassero o analizzassero in modo sbagliato i risultati etichettando Tenet come un flop. Lo studio voleva che i giornalisti analizzassero nel giusto contesto i dati forniti notando come il numero di biglietti venduti sia minore a causa della chiusura dei cinema nei mercati maggiori di New York e Los Angeles e a causa della capacità ridotta delle sale. La speranza di Warner è tenere Tenet nelle sale il più a lungo possibile in modo da migliorare gli incassi sulla lunga distanza.

La scelta di celare parzialmente i dati interrompe così la tradizione consolidata secondo cui gli studios si scambiavano le informazioni economiche per poi poterle utilizzare per costruire le loro strategie di marketing, soprattutto in una situazione come questa in cui gli studios devono decidere se far uscire o meno i loro titoli di punta in autunno mentre la situazione sanitaria torna a peggiorare.

Dopo il secondo weekend di uscita, il bilancio parziale mostra che Tenet non decolla negli USA ma supera i 200 milioni di dollari al box office globale segnando così un importante traguardo. Di fronte s questo risultato, Wonder Woman 1984 ha deciso di ritardare l'uscita di un altro titolo molto atteso, Wonder Woman 1984, a Natale e adesso i Marvel Studios starebbero valutando se far slittare l'uscita di Black Widow al 2021.