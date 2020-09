Tenet: lo strano modo in cui Christopher Nolan ha girato la sua inquadratura preferita

Christopher Nolan ha svelato lo strano modo in cui ha girato la sua inquadratura preferita di Tenet, una sequenza piuttosto complicata realizzata solo grazie all'esperienza del regista inglese nell'uso delle telecamere IMAX.

Tenet: Christopher Nolan e John David Washington sul set

Ecco le parole di Nolan a CinemaBlend: "Una delle mie inquadrature preferite del film, che è un po' un azzardo, è quella in cui guardiamo giù dalla prua di una barca e si vedono le onde che vanno all'indietro. Eravamo all'inizio e abbiamo pensato 'Proviamo e mettiamo la camera là fuori in qualche modo, fissiamola a lato dello scafo'. Hoyte e Ryan, le nostre ancore di salvezza, hanno trovato un piccolo oblò a lato della barca e hanno costruito un binario così da poter far sporgere fuori la telecamera e usare un bastone per farla piegare all'ingiù. Si è trattato di una sequenza piuttosto complicata da girare, ma non credo che avremmo osato fare qualcosa di simile con quelle telecamere mentre giravamo Il cavaliere oscuro. oggi, col tempo e l'esperienza, si può usare con più sicurezza e ti offre grande libertà."

Qui trovate la recensione di Tenet, misteriosa spy story che racconta di complotti internazionali e inversione del tempo. Nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.