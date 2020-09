Tenet: John David Washington svela le mosse più difficili da fare al contrario

Il senso di confusione percepito da molte persone dopo aver visto Tenet ha colpito anche John David Washington durante le riprese del film di Christopher Nolan. L'attore protagonista ha infatti dovuto girare alcune scene al contrario ed ha svelato quali sono state le mosse più difficili da eseguire all'indietro.

Da oltre una settimana addetti ai lavori e appassionati di cinema non fanno altro che discutere di Tenet, il film nel quale Christopher Nolan non ha badato a spese ed ha puntato tutto sulla spettacolarizzazione del viaggio nel tempo. Lo ricorda bene John David Washington, interprete principale dell'opera sci-fi, intervenuto nelle scorse ore a ComicBook. L'attore di BlacKkKlansman ha infatti ammesso di avere avuto non poche difficoltà ad eseguire i movimenti all'indietro mentre tutti intorno a lui si muovevano in modo tradizionale.

Tenet: John David Washington in una scena

Ma qual è stato il movimento più complicato da riprodurre al contrario? "Sbattere le palpebre" ha spiegato Washington, facendo riferimento a qualcosa alla quale probabilmente nessuno avrebbe potuto pensare. "Che ci crediate o no, per il battito di ciglia sono stato ripreso un paio di volte mentre dovevamo girare le scene in modo invertito". L'attore figlio di Denzel Washington ha poi spiegato le difficoltà affrontare nelle scene d'azione. "È stato complicato anche saper incassare un pugno ed eluderlo all'indietro. Le mosse difensive sono diventate le mosse di attacco, le mosse di attacco sono diventate mosse difensive. Quindi quel concetto, nel suo complesso, ha richiesto un po' di tempo per essere assimilato".

John David Washington ha poi elogiato il lavoro di Nolan, capace di unire in maniera vincente più generi in uno. "Un genere come questo, un film come questo, è così ambizioso, perché abbiamo a che fare con l'elemento spy, abbiamo a che fare con un action thriller, con elementi drammatici, ma anche elementi di fantascienza. Molte volte è come se dovessi scegliere solo un genere, altrimenti ti riesce male, ma Christopher Nolan lo ha eseguito come solo lui avrebbe potuto fare e solo lui sa come è riuscito a farlo".

Insomma, dopo aver nascosto la propria paura dell'altezza per poter prendere parte a Tenet, John David Washington è riuscito ad apprendere diversi movimenti che sembravano tutt'altro che naturali. Il risultato del suo lavoro è sotto gli occhi di tutti ormai da una settimana, così come è apprezzabile il lavoro svolto dal resto del cast, composto da Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine, Kenneth Branagh e Dimple Kapadia.