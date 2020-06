Tenet: lo scontro tra Christopher Nolan e Warner Bros. alla base del rinvio dell'uscita

È stato annunciato alla fine della scorsa settimana che Tenet di Christopher Nolan arriverà nelle sale il 31 luglio negli USA, due settimane dopo la data di uscita prevista. Le motivazioni di tale scelta sarebbero frutto di un compromesso dopo la lite tra il regista e la Warner Bros.

Tenet: un primo piano di John David Washington

Sembra, infatti, che Warner Bros. avesse timore di lanciare un film così importante in un momento così particolare come quello che tutto il mondo sta vivendo a causa dell'emergenza sanitaria, ma Christopher Nolan ha puntato i piedi costringendo lo studio ad ascoltare le sue richieste. Nolan non ha voluto far slittare di troppo tempo la data di uscita perché ritiene che Tenet possa contribuire a riavvicinare le persone alla normalità con ritorno nelle sale cinematografiche, e visto che i suoi film negli anni hanno sempre attirato milioni di spettatori in tutto il mondo i numeri potrebbero dargli ragione anche stavolta.

Warner Bros. ha dovuto cedere alla sua richiesta, dopo alcuni dibattiti interni, per permettere a Tenet di vedere la luce quest'estate negli Stati Uniti. Il punto è che, al momento, la riapertura dei cinema negli USA sarebbe prevista per luglio, ma in realtà non si hanno ancora notizie certe su come avverrà il tutto anche perché i contagi nella terra di Hollywood continuano ad aumentare.

Tenet è sicuramente uno dei film più attesi e misteriosi di quest'anno, il ritorno di Christopher Nolan tanto atteso dai suoi milioni di fan, dopo l'uscita di Dunkirk nel 2017. La pellicola si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale, che coinvolge sette nazioni diverse, tutti invischiate in un enigmatico intrigo e il cineasta firma soggetto, sceneggiatura, regia e produzione. Nel cast ci saranno John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Dimple Kapadia, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh e Himesh Patel.