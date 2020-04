Tenet, Robert Pattinson e John David Washington in nuove foto del film

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una foto del film

La Warner Bros. ha pubblicato delle foto inedite di Tenet, il misterioso thriller di Christopher Nolan con John David Washington e Robert Pattinson che dovrebbe debuttare nelle sale americane il prossimo 17 luglio. Il fatto che lo studios abbia rilasciato del nuovo materiale promozionale farebbe pensare che la data di uscita possa essere confermata. Fino ad ora infatti non c'è stato nessun slittamento, diversamente ad esempio da Wonder Woman 1984, spostato dal 5 giugno al 14 agosto.

Dietro ci sono motivi squisitamente economici ed è probabile che la casa di produzione stia cercando di valutare tutti i rischi e le soluzioni di fronte a questa situazione inedita. Secondo un rapporto di Variety, il budget speso si aggira intorno ai 205 milioni di dollari e secondo una legge non scritta in quel di Hollywood, per poter dormire sonni tranquilli, è necessario incassare almeno il doppio della cifra spesa per raggiungere il pareggio di bilancio. In media, i film di Nolan tendono a incassare intorno ai 350 milioni di dollari al botteghino, e il momento migliore per poter raggiungere cifre simili è indubbiamente durante i mesi estivi.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Le nuove immagini di Tenet ci mostrano i due protagonisti, Robert Pattinson e John David Washington in alcune scene che non sono comparse nel teaser trailer rilasciato qualche mese fa. Inutile dire che non sono utili per poter capire qualcosa sul contenuto della trama, rimasto sino ad ora praticamente top secret. Le uniche parole rilasciate durante la produzione descrivono il film di Christopher Nolan come un'epopea d'azione che parte dal mondo dello spionaggio internazionale per percorrere altre strade, dove il tempo avrà, pare, un ruolo molto importante. Noi di Movieplayer vi abbiamo già parlato di cosa abbiamo capito dal trailer di Tenet, ma c'è da dire che anche gli attori impegnati nel progetto sappiano ben poco, come ad esempio ha riferito Michael Caine. Che ciò corrisponda a verità o sia solo un'abile modo per distogliere l'attenzione dal fare domande più particolareggiate è tutto da vedere.

Tenet: John David Washington in una foto del film

Tenet: Robert Pattinson con John David Washington in una foto del film

L'impegno profuso è stato immane, come ha ribadito il regista stesso in una recente intervista ripresa da ComicBook: "Abbiamo girato in sette paesi, dappertutto, con un cast enorme e set enormi. Non c'è dubbio, è il film più ambizioso che abbiamo realizzato". Oltre ai tre attori citati, il cast comprende anche: Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy e Kenneth Branagh che ritorna a lavorare con Nolan dopo la fortunata esperienza di Dunkirk.