Tenet, Robert Pattinson "Girare questo film è stato davvero estenuante!"

Robert Pattinson è tra i protagonisti di Tenet, l'ultima fatica di Christopher Nolan... E fatica è proprio il termine che utilizzerebbe per descriverlo. A quanto pare, si è lavorato davvero duramente sul set della pellicola.

L'uscita di Tenet in Italia è stata fissata nei giorni scorsi e tra due mesi vedremo l'atteso film del regista di Inception e Il Cavaliere Oscuro, un film che tra una riscrittura e l'altra, Nolan ha impiegato 6-7 anni per rifinire a livello di sceneggiatura.

E, stando a quanto sostiene Robert Pattinson, una delle star della pellicola, anche girarlo non è stata decisamente una passeggiata. "È stato davvero complicato da girare. E io facevo praticamente 1/3 di quello che faceva John David Washington. Mi sentivo quasi come se avessi la mononucleosi" dichiara l'attore chiacchierando con EW!, spiegando anche come per fortuna l'energia dei colleghi fosse davvero contagiosa "John David invece era allegro tutto il tempo, letteralmente dalle prime ore del mattino alla fine della giornata sul set. Era un'energia davvero necessaria, devo dire".

Pattinson, la cui pigrizia diventa ormai sempre più leggendaria - più grazie alle sue stesse (scherzose, ma neanche troppo) dichiarazioni che altro - in realtà lavora sodo, e i risultati poi si vedono. L'attore è al momento impegnato con gli allenamenti per The Batman, in attesa di tornare sul set del film di Matt Reeves.