Tenet: la data di uscita in Italia è ufficiale

Tenet ha finalmente una data di uscita in Italia: il 3 agosto 2020 il film di Christopher Nolan che vede nel cast John David Washington e Robert Pattinson arriverà anche nelle nostre sale.

Negli ultimi si è parlato molto di Tenet, non solo per i temi principali del film di Nolan e le varie teorie sulla storia (sulla quale per il momento si sa poco) ma anche perché Tenet rappresenterà il film di rilancio dell'industria cinematografica USA dopo questo periodo così complicato e difficile che ha visto la chiusura di tutte le sale. In un certo senso sarà lo stesso anche per l'Italia, visto che Tenet è uno dei primi film più attesi ad arrivare al cinema dopo la riapertura delle prime sale cinematografiche iniziata il 15 giugno.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa: "John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."

A proposito di Tenet, qualche settimana fa Washington, rispondendo a chi gli chiedeva se questo film fosse un sequel di Inception, ha risposto che le due pellicole sono "Imparentate": "Direi che sono un po' come dei parenti, probabilmente del tipo di quelli legati per matrimonio. Si fanno visita al Ringraziamento, durante le feste, magari si vedono per un barbecue ogni tanto... Una cosa del genere. Ma a parte questo, uno vive in Europa, e uno a Compton".