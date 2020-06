Tenet, quanto è costato il nuovo film di Christopher Nolan?

Tenet, il nuovo, attesissimo film di Christopher Nolan sembra essere costato parecchio agli studios, molto più di ogni altra pellicola realizzata dal regista... Eccetto una.

La notizia è emersa grazie alle indiscrezioni emerse online riguardanti l'atteso film che dovrebbe arrivare nelle sale americane nel mese di luglio.

Stando a quanto riportato da Variety (via CinemaBlend) il film con protagonista Robert Pattinson e John David Washington vanterebbe un budget di 205 milioni di dollari - esclusi marketing e pubblicità -.

Una tale cifra farebbe sì che Tenet sia ora il secondo lungometraggio più costoso nato dalla partnership Nolan/Warner Bros., superato unicamente da Il cavaliere oscuro - Il ritorno, il cui costo arrivò a quota un quarto di miliardo.

Dato però il successo di tutti gli altri prodotti realizzati dal regista, la Warner deve averla classificata come una scommessa piuttosto sicura ai tempi dell'approvazione del progetto, non potendo certamente tener conto di una futura pandemia globale che avrebbe potuto inficiarne gli incassi.

A gettare ombra sui guadagni della pellicola è la relativamente imminente data di uscita del film, considerando che probabilmente in alcuni paesi i cinema avranno riaperto davvero da poco al momento in cui questo uscirà (non è ancora è stata annunciata una data comune per la riapertura delle sale negli USA), e non tutti potrebbero sentirsi pronti a tornare in sala - Spike Lee ad esempio ha fatto sapere che fino alla diffusione di un vaccino, lui non andrà da nessuna parte - con le eventuali direttive.

Tuttavia, l'entusiasmo e la curiosità che circondano Tenet sono davvero palpabili, e potrebbe trattarsi del giusto incoraggiamento per percorrere di nuovo i corridoi e sedere ancora una volta sulle poltroncine delle sale cinematografiche... a debita distanza.

Tenet di Christopher Nolan arriverà a luglio negli Stati Uniti, e a settembre in Italia.