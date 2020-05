Tenet: il teaser annuncia l'arrivo imminente di un nuovo trailer?

Un teaser televisivo di Tenet annuncerebbe l'arrivo imminente di un nuovo trailer per il film di Christopher Nolan. Stando al teaser, diffuso su Twitter dall'account Universal Core e contenente scene tra John David Washington e Clemence Poesy, il trailer dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il teaser fa riferimento all'uscita cinematografica di Tenet, prevista per luglio nelle sale americane, ma curiosamente non cita nessuna data. Il generico "coming to theatres" potrebbe essere la spia della decisione di Warner Bros. di cambiare data di uscita. Fino ad ora, tenet è uno dei pochi film la cui uscita non è ancora slittata nonostante l'emergenza sanitaria globale e proprio dal misterioso thriller di Christopher Nolan potrebbe ripartire la stagione cinematografica americana.

"A Chris piacerebbe davvero aprire la stagione dei cinema" ha dichiarato il CEO di IMAX CEO Richard Gelfond. "Non conosco nessuno in America che sta insistendo più di lui per la riapertura delle sale cinema e per vedere il suo film in uscita."

Tenet, Robert Pattinson assicura: "Non ci saranno viaggi nel tempo"

Tenet si preannuncia un intricato thriller spionistico internazionale interpretato da John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki; con loro Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh. Qui trovate il nostro commento al primo trailer di Tenet.