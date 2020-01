Tenet: il mistero della maschera sul volto di John David Washington si infittisce in una nuova foto

Dopo la visione del trailer di Tenet, il pubblico continua a interrogarsi sul significato della maschera per respirare che il protagonista John David Washington indossa in alcuni fotogrammi del trailer e in una nuova foto del film appena svelata.

Da quanto ne sappiamo finora, il tempo è al centro di Tenet, nuovo film di Christopher Nolan, nuovo thriller spionistico incentrato su una misteriosa organizzazione (chiamata Afterlife) che manipola il tempo per proteggere il mondo da minacce ignote. Nel trailer vediamo ]John David Washington[/PEOPLE] - ingaggiato da Afterlife per prevenire la Terza Guerra Mondiale - con indosso una maschera per respirare. Ritroviamo l'attore con la stessa maschera alla guida di un'auto in una nuova foto di Tenet diffusa in esclusiva da Fandango che trovate qui sotto.

Tenet: John David Washington indossa auna maschera alla guida di un 'auto

Tenet, uno dei film più attesi del 2020, si preannuncia un intricato thriller spionistico internazionale interpretato da John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki; con loro Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.

Tenet arriverà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2020. Qui trovate il nostro commento al trailer di Tenet.

