Tenet: un misterioso update del sito ufficiale contiene uno spoiler sul film?

Il sito ufficiale di Tenet, cervellotico come il film che promuove, avrebbe rivelato uno spoiler sull'atteso film di Christopher Nolan, in arrivo al cinema il 26 agosto.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

A scovare il potenziale spoiler sarebbe stato l'utente Twitter @antovolk, il quale avrebbe diffuso un link inserito come update nel sito web ufficiale di Tenet. La foto che si apre mostrando il poster con il protagonista John David Washington, invece del titolo Tenet, presenta la frase: "Viviamo in un mondo al crepuscolo e non ci sono amici al tramonto."

so looks like the only audio commands here are “Tenet” and “Twilight World” pic.twitter.com/ZuMXAgepUM — Anton Volkov (@antovolk) July 7, 2020

Che cosa significa esattamente vivere in "un mondo al crepuscolo"? C'è forse un riferimento alla presenza di Robert Pattinson nel cast?

Cliccando sul link si arriva a una pagina in cui viene chiesto di abilitare il microfono. del computer. A questo punto si ode la voce di Martin Donovan già sentita nel trailer che ci aggiorna sul valore della parola Tenet. L'implicazione è che l'utente sia incoraggiato a ripetere la parola Tenet attivando così un brevissimo trailer trailer che contiene immagini già viste. Dopo di che, pronunciando la parola "twilight", veniamo condotti su una pagina che contiene la frase "and there are no friends at dusk" e che offre la possibilità di scaricare una GIF del poster più recente.

L'aspetto più interessante è la GIF, a differenza del poster, mostra con chiarezza la presenza di porte o portali sullo sfondo con persone che sembrano attraversarli di corsa. Possibile che queste porte siano parte della chiave per comprendere il mistero dell'inversione temporale, cuore del plot di Tenet? Lo scopriremo prossimamente al cinema.

L'uscita italiana di Tenet è fissata al 26 agosto.