Book Club - Il capitolo successivo stasera su Canale 5: trama, cast e location del film

Non la solita soap turca nella prima serata di Canale 5 ma un film in prima visione in chiaro: stasera alle 22:00 arriva Book Club - Il capitolo successivo, sequel di quel Book Club del 2018, con lo stesso eccezionale cast di donne.

La trama di Book Club 2

Book Club - Il Capitolo Successivo: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen in una scena

Dopo "l'avventura" con Cinquanta sfumature di grigio, le inseparabili Vivian, Sharon, Diane e Carol decidono finalmente di concedersi il viaggio che sognavano da tempo. L'occasione è una vacanza tutta al femminile in Italia, organizzata per vivere insieme nuove esperienze e portare il loro storico club del libro oltre i confini di casa.

Quello che sembra l'inizio di un soggiorno tranquillo e spensierato prende però una piega inaspettata. Tra imprevisti, rivelazioni e situazioni fuori programma, le quattro amiche si ritrovano coinvolte in un'avventura che le porterà a esplorare nuovi luoghi e a mettere alla prova il loro legame. Il viaggio si trasforma così in un'esperienza irripetibile, capace di cambiare il modo in cui guardano al futuro e a se stesse.

Il cast a cinque stelle e le location del sequel

Book Club - Il Capitolo Successivo: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen in una scena

A guidare il cast sono ancora una volta Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, che tornano a interpretare l'affiatato quartetto di amiche protagonista della serie.

Al loro fianco ci sono questa volta Craig T. Nelson, Don Johnson e Andy García, mentre tra gli interpreti legati alle sequenze ambientate in Italia figurano anche Giancarlo Giannini, Vincent Riotta e Hugh Quarshie.

Doverso in questo capitolo del "Book Club" allargare il cast anche alla location, l'Italia, una delle grandi protagoniste del film, che accompagna le protagoniste attraverso alcune delle destinazioni più iconiche del Paese. Roma occupa un ruolo centrale nel racconto, con riprese ambientate tra il Vaticano, piazza di Spagna, la Fontana di Trevi, il Colosseo, i Fori Imperiali e il Pantheon.

Il viaggio prosegue poi a Venezia, dove trovano spazio scorci del Canal Grande, della stazione di Santa Lucia e di piazza San Marco, immersi nell'atmosfera romantica della città lagunare.

Tra le location del film figura anche l'immancabile Toscana, con particolare attenzione a San Gimignano, il borgo medievale celebre per le sue torri che dominano il paesaggio collinare.

Alcune scene sono state infine realizzate negli studi di Cinecittà, storico punto di riferimento della produzione cinematografica italiana.