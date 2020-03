Tenet, Michael Caine: "Recito nel film ma non ho la minima idea di cosa parli"

Michael Caine recita in Tenet ma Christopher Nolan non gli ha rivelato nulla sul film, dandogli solo i dialoghi sul suo personaggio.

Michael Caine ammette di non avere la minima idea di cosa parli o come si sviluppi Tenet di Christopher Nolan. Nonostante i due siano amici e abbiano collaborato a tantissimi film, questo non ha impedito all'autore di Interstellar e Dunkirk di mantenere il più stretto riserbo anche con uno dei suoi attori più fidati.

Michael Caine ha infatti raccontato durante una intervista a The Indu che Christopher Nolan non gli avrebbe dato nemmeno da leggere la sceneggiatura di Tenet: "Tutto quello che ho avuto è stato per un giorno di lavoro. Mi ha dato le mie pagine, ho fatto la mia parte e ho girato solo con John David Washington. Da allora non ho più saputo niente". C'è da dire che da sempre Nolan ha mantenuto una discrezione ferrea sui contenuti delle sue opere, proprio per rendere ancora più funzionale l'effetto sorpresa nei confronti dello spettatore che da lui si aspetta ormai di tutto. D'altronde anche il criptico trailer uscito qualche mese fa non ha fatto altro che aumentare le domande su un film che viene definito una spy-story intrecciata con i viaggi del tempo con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson.

Non sappiamo che ruolo avrà stavolta Caine, il quale è ormai giunto all'ottavo film con il regista inglese. Il primo è stato Batman Begins, in cui rivestiva i panni di Alfred Pennyworth, il fedele maggiordomo di Bruce Wayne; ruolo che ha poi ripreso nei due successivi sequel, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno; poi sono arrivati The prestige, Inception, Interstellar e Dunkirk, anche se in quest'ultimo è stato un cameo vocale.