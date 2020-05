Tenet, John David Washington: “Ogni giorno chiedevo a Nolan di spiegarmi la trama”

Tenet: John David Washington in una scena

John David Washington, protagonista di Tenet, ha svelato che ogni giorno si faceva spiegare aspetti della trama da Christopher Nolan. Questo dettaglio è emerso durante la premiere del nuovo trailer del film, presentato all'interno di Fortnite prima di debuttare online - a proposito, qui potete leggere il nostro commento al nuovo trailer di Tenet. Washington ha spiegato che, dato il contenuto del lungometraggio, avvolto nel mistero ma ufficialmente incentrato sul concetto di "inversione temporale", era necessario avere le idee chiare sul set. Questo il suo commento: "Ogni giorno avevo delle domande per lui. E lui era un gentiluomo, rispondeva con molta calma e pazienza. Era importante per gli attori avere ben chiara la progressione della storia per poterla raccontare al meglio, e lui era molto paziente con noi."

Tenet: Robert Pattinson con John David Washington in una foto del film

Christopher Nolan ha descritto Tenet come il suo lungometraggio più ambizioso (il budget è di 200 milioni di dollari), ed è il film più atteso del 2020 anche per motivi che esulano dalla natura del film stesso: al momento, infatti, è ancora previsto che esca nelle sale americane il 17 luglio (ammesso che i cinema siano aperti su scala globale, e in particolare a New York, Los Angeles e San Francisco per quanto riguarda il mercato statunitense), e sarebbe quindi l'evento nuovo che riporterà il pubblico all'interno delle sale oscure. Seguirebbero a ruota Mulan della Disney, previsto per il 24 luglio, e poi un altro titolo Warner, Wonder Woman 1984, spostato al 14 agosto.

La questione è particolarmente intrigante per il film di Nolan perché, oltre all'impegno del cineasta in nome della sala cinematografica, è l'unico titolo ad alto budget del 2020 con l'uscita prevista dopo il mese di marzo a non essere ancora stato rimandato a un'altra data o dirottato su piattaforme di streaming e servizi on demand. Al fianco di John David Washington vedremo nel film anche Robert Pattinson, Michael Caine, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh.