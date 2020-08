Tenet, Christopher Nolan: "Abbiamo meno fotogrammi in VFX di tante commedie romantiche"

Christopher Nolan ci tiene a ribadire la preminenza degli effetti fisici in Tenet spiegando che il film usa la VFX molto meno della maggior parte delle commedie romantiche.

Per Christopher Nolan il realismo è fondamentale, il regista ci tiene a sottolineare come il suo Tenet, in arrivo al cinema il 26 agosto, abbia meno fotogrammi in VFX di tante commedie romantiche.

Tenet: una sequenza del trailer

I primi trailer di Tenet hanno fornito un assaggio delle sequenze spettacolari presenti nel film, ma a differenza di quanto si possa pensare l'uso degli effetti speciali digitali è molto meno esteso del previsto. La montatrice di Tenet Jennifer ha svelato che il film contiene "meno di 300 fotogrammi in VFX"; per fare un paragone il precedente Interstellar conteneva 850 fotogrammi in VFX. Ecco la dichiarazione di Christopher Nolan al riguardo:

"Il Supervisore agli Effetti Speciali Andrew Jackson era la nostra rete di protezione. Noi abbiamo cercato di fare tutto fisicamente, ma se qualcosa non poteva essere Andrew ci mostrava le scelte possibili in post-produzione. MI piace pensare che Andrew abbia accantonato il suo lavoro almeno in parte visto che ci ha aiutato a realizzare un'enorme quantità di effetti fisici. L?aspetto visivo del film è maestoso, ma la quantità di VFX usata è minore di quella della maggior parte delle commedie romantiche".

Tenet, Robert Pattinson sul primo incontro con Nolan: "Pensavo di svenire"

Le reazioni di chi ha visto in anteprima delle scene di Tenet in IMAX sono piene di entusiasmo, attendiamo con ansia il 26 agosto per godere della visione del misterioso thriller sull'inversione del tempo interpretato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh e Michael Caine.