Tenet: le reazioni di chi ha visto in anteprima delle scene in IMAX sono piene di entusiasmo

Delle persone che lavorano per IMAX hanno potuto vedere in anteprima delle scene di Tenet, nuovo film diretto da Christopher Nolan, ecco le reazioni.

Tenet è stato presentato in anteprima tramite la proiezione di alcuni video a delle persone coinvolte nella post-produzione e online sono state condivise le prime reazioni all'atteso film diretto da Christopher Nolan. I primi commenti al lungometraggio che debutterà il 26 agosto nelle sale italiane sembrano pieni di entusiasmo.

L'amministratore delegato di IMAX, Rich Gelfond, ha dichiarato durante una conversazione con gli analisti di Wall Street: "Numerose persone di IMAX sono state coinvolte nella fase di post-produzione di Tenet. La loro reazione è stata 'O mio dio, ho dimenticato quanto fosse grandioso essere in un film'". Il manager ha aggiunto: "Tenet è un film girato meravigliosamente, realizzato meravigliosamente, un film meraviglioso... Non era solo una persona, una fascia di età. Si tratta di numerosi dipendenti di Imax che me lo hanno detto spontaneamente".

Christopher Nolan ha girato il suo lungometraggio usando interamente il materiale tecnico IMAX e probabilmente i dipendenti hanno potuto vedere un dietro le quinte esteso o alcune scene del progetto.

Secondo le previsioni dei responsabili della società, il 90% delle sale che utilizzano la tecnologia IMAX (1400 negli Stati Uniti), dovrebbe essere riaperto per la fine di agosto, in tempo per il debutto del lungometraggio previsto per i primi giorni di settembre. Gelfond ha inoltre ribadito: "A differenza di Dunkirk, che aveva al centro elementi europei, Tenet è maggiormente un blockbuster action-thriller tradizionale con il potenziale di un'appeal maggiormente globale".

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."