Tenet: ecco perché Christopher Nolan preferisce i titoli di una sola parola

Christopher Nolan ha un debole per i titoli di una sola parola, ecco la sua spiegazione per questa curiosa preferenza ribadita anche nel recente Tenet

Tenet, Inception, Memento, Interstellar... Il regista Christopher Nolan ha svelato la ragione che si nasconde dietro la sua passione per i titoli composti da una sola parola.

Tenet: John David Washington con Christopher Nolan sul set

Tra i blockbuster di Christopher Nolan la maggior parte è caratterizzata da un titolo che comprende un'unica parola. Il regista inglese ha svelato la ragione alla base della sua curiosa preferenza:

"Per me i titoli sono troppo delicati per essere troppo auto-consapevoli. Cerchi un modo di esprimere un aspetto del film. A un certo livello, è un esercizio di marketing su larga scala. Io ho sempre preferito la versione semplice. Quando ho scritto la sceneggiatura di Following, in principio si intitolava The Following, ho eliminato il The. Credo che quella sia stata l'origine del mio interesse nel cercare di fare le cose nel modo più chiaro e conciso possibile. Ma alla fine si tratta di istinto, è il tentativo di creare qualcosa di cui essere soddisfatto e felice di condividerlo con il mondo".

Tenet: John David Washington svela le mosse più difficili da fare al contrario

Qui trovate la recensione di Tenet. La sinossi di Tenet svela: Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo, ma Inversione.

Nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Clemence Poesy, Kenneth Branagh e Michael Caine. Tenet è attualmente nei cinema italiani.