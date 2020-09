Tenet supera i 41 milioni al box office USA, L'impero colpisce ancora entra nella top 5 dopo 40 anni

Senza i mercati di Los Angeles e New York, gli incassi di Tenet al box office USA continuano a non brillare. Nel frattempo, a quarant'anni di distanza dall'uscita, L'impero colpisce ancora torna in sala e finisce subito nella top 5.

Tenet: Martin Donovan in una scena del trailer

Qui trovate la recensione di Tenet. Il faticoso cammino del thriller porta il film a incassare altri 3,4 milioni, per un totale di 41,2 milioni complessivi negli USA. Molto meglio va sui mercati internazionali. La pellicola, costata 200 milioni, è arrivata a sfiorare i 300 milioni di incasso. Inoltre, secondo gli analisti, la situazione potrebbe migliorare con la riapertura dei cinema a New York City e Los Angeles.

Tenet: perché è il film più complesso ma al tempo stesso convenzionale di Christopher Nolan

Alle spalle di Tenet è stabile The New Mutants, altra pellicola che non può vantare incassi proprio brillanti, ma che, nella quinta settimana di permanenza in classifica, incassa 1,1 milioni e arriva a 19,4 milioni.

Risale di una posizione il thriller con Russell Crowe Il giorno sbagliato, che incassa 1 milione di dollari superando i 17 milioni complessivi.

L'attenzione, però, è concentrata sul ritorno al cinema de L'impero colpisce ancora in occasione del 40° anniversario del film che incassa 908.000 dollari da 2.097 sale piazzandosi al quarto posto.

In discesa il drammatico Infidel, che vede Jim Caviezel nei panni di un uomo invitato al Cairo per tenere un discorso che viene rapito. La moglie si reca in Egitto per ritrovarlo a tutti i costi. Il film è ora quinto, con un incasso di 745.000 dollari che lo porta a un totale di 2,6 milioni.