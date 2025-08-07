Temptation Island, Rosario e Lucia: incontro o coincidenza? Il video all’aeroporto che spiazza tutti

La telenovela tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi continua a far parlare. Dopo essere usciti insieme da Temptation Island, i due si erano lasciati nel corso della puntata speciale dedicata al "mese dopo", quando Rosario aveva scoperto - grazie a un video del tentatore Andrea Marinelli - che Lucia avrebbe avuto un comportamento poco limpido fuori dal programma.

Il video pubblicato di Lucia e Rosario e le reazioni online

Nonostante la rottura, un nuovo video condiviso sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni ha riacceso i riflettori sulla coppia: Rosario e Lucia sono stati ripresi nello stesso luogo, all'aeroporto. Tuttavia, alcuni utenti nei commenti ipotizzano che l'incontro possa essere stato del tutto casuale: nel filmato, infatti, i due non sembrano neppure salutarsi o interagire tra loro, facendo pensare che si siano semplicemente trovati lì per caso.

La telefonata tra Andrea Marinelli e Rosario

Tornando alle vecchie accuse, il tentatore - aveva raccontato che lui e Lucia si erano visti per chiarire se tra loro ci fosse qualcosa di vero, oltre le telecamere. Ma durante la telefonata tra Andrea e Rosario, sarebbe emersa una verità diversa: Lucia nelle settimane precedenti avrebbe detto al fidanzato di trovarsi a Modena con delle amiche, mentre in realtà era insieme ad Andrea. A rivelarlo è stato Biagio D'Anelli, dichiarando di aver ricevuto informazioni certe da fonti vicine ai protagonisti.

Lucia e Rosario nel video di presentazione

Anche Lorenzo Pugnaloni ha confermato che, in quella chiamata, Andrea ha parlato di diversi incontri avvenuti tra lui e Lucia lontano dai riflettori, lasciando intendere che tra i due ci fosse stata una certa intimità. Tuttavia, entrambi avrebbero deciso di mantenere privati i dettagli più spinti. "Quella è stata l'unica telefonata tra i due, senza alcun contatto successivo, almeno per ora", ha specificato Pugnaloni.

Nel frattempo, Lucia è stata avvistata in compagnia di due tentatori: Francesco (ex tentatore di Valentina) e Salvatore. A rivelarlo sono stati sia Lorenzo Pugnaloni che Deianira Marzano, specificando che i tre si trovavano insieme al Centro Commerciale Campania.

Quanto a Rosario, di recente si è recato a Napoli con Marco (fidanzato di Valentina) per incontrare proprio la coppia che si è promessa amore eterno a Temptation Island. In un video condiviso dalla sorella di Lucia, si scherza sul fatto che Rosario sarà addirittura il testimone di nozze della coppia. Tuttavia, il video girato in aeroporto lascia aperti diversi interrogativi: è davvero finita tra Lucia e Rosario? Oppure c'è ancora qualcosa che entrambi preferiscono non rendere pubblico?