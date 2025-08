Temptation Island, svelato l'audio segreto: cosa si sono detti Rosario e Andrea su Lucia

L'ultima edizione di Temptation Island non smette di regalare colpi di scena. Uno dei momenti più discussi è arrivato a distanza di un mese dalla fine del programma, quando Filippo Bisciglia ha incontrato Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi per fare il punto sulla loro relazione.

Le divergenze tra Rosario e Lucia dopo Temptation Island

La coppia era uscita insieme dal reality, ma davanti al conduttore ha raccontato delle prime difficoltà nate una volta tornati a casa. Il vero terremoto, però, è arrivato quando la produzione ha mostrato un video del tentatore di Lucia, Andrea Marinelli, che ha svelato di averla incontrata dopo il programma.

Il video di Andrea e la telefonata senza audio con Rosario

"Volevamo capire dove finiva lo scherzo e iniziava qualcosa di reale", ha ammesso Andrea, che con Lucia aveva organizzato un piano per far ingelosire Rosario. Un gioco che, a quanto pare, sarebbe andato oltre le intenzioni iniziali. A quel punto Rosario ha chiesto di parlare al telefono con Marinelli, mentre Lucia continuava a negare ogni coinvolgimento. La chiamata, però, è stata trasmessa senza audio, lasciando tutti col fiato sospeso.

Il tentatore Andrea Marinelli

Cosa ha raccontato Andrea: ecco la verità

Nelle scorse ore, l'esperto di gossip Biagio D'Anelli ha rotto il silenzio, raccontando sui social il contenuto della conversazione. Secondo D'Anelli, Andrea avrebbe rivelato a Rosario che quando Lucia, che nel frattempo è stata vista con altri due tentatori, diceva di trovarsi a Modena con le amiche, in realtà era con lui. I due avrebbero trascorso insieme 48 ore a Rimini, tra baci, coccole e carezze: la "città neutra" scelta per non destare sospetti.

"Lei diceva di essere a Modena e invece era con lui. Infatti quello che il tentatore Andrea ha raccontato a Rosario, e lo so perché mi è stato riferito da persone certissime, è che lei aveva detto "sono a casa sono a Modena con amiche stasera uscirò a cena" invece al suo fianco c'era Andrea", ha spiegato Biagio in un video.

Anche Lorenzo Pugnaloni, ha confermato che Andrea, durante quella telefonata, ha parlato di più incontri avuti con Lucia al di fuori del programma, lasciando intendere che non si fossero limitati a semplici abbracci. Entrambi, però, avrebbero concordato di mantenere riservati alcuni dettagli più spinti. "Quello che è certo è che quella chiamata è stata l'unica tra i due: nessun altro contatto successivo, almeno per ora", ha concluso Pugnaloni.