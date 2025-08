Temptation Island, colpo di scena per il matrimonio di Valentina e Antonio: ecco chi sarà il testimone

Temptation Island si è concluso da meno di una settimana, e i protagonisti dell'ultima edizione, capace di incollare allo schermo milioni di spettatori, continuano a far parlare di sé. Tra amori naufragati, nuove frequentazioni nate dopo il docu-reality e preparativi di nozze, c'è chi, come i partenopei Valentina Riccio e Antonio Panico, si prepara al grande giorno dopo un percorso televisivo ricco di emozioni.

Il percorso di Valentina e Antonio a Temptation Island

La coppia aveva lasciato il programma condotto da Filippo Bisciglia con una proposta di matrimonio spettacolare: Panico, durante il falò di confronto finale, aveva sorpreso Valentina con un anello e un'illuminazione pirotecnica sulla spiaggia calabrese, suggellando così il loro amore.

Il loro viaggio nei sentimenti non era stato privo di ostacoli. Valentina, infatti, aveva instaurato un rapporto speciale con il tentatore Francesco Farina , protagonista della celebre scena in cui invitò la fidanzata di Antonio a vedere la partita del Napoli dalla tribuna Posillipo, cosa che provocò la reazione di Panico che cercò di raggiungere il villaggio delle fidanzate per un confronto con Francesco. Nonostante ciò, l'amore per il compagno ebbe la meglio, e oggi i due appaiono più uniti che mai.

Rosario al capanno di Temptation Island

Un testimone di nozze speciale: Rosario Guglielmi

Ora che le telecamere si sono spente, Valentina e Antonio continuano a frequentarsi assiduamente e a pianificare il matrimonio. Secondo diverse segnalazioni, avrebbero già scelto il testimone di nozze... e sarebbe proprio uno dei fidanzati conosciuti nel villaggio.

Durante l'ultimo fine settimana, Antonio ha ospitato a Napoli due ex compagni d'avventura, Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli. Alcune foto e video condivisi sul web da chi li ha incontrati testimoniano il legame speciale nato tra loro. A confermarlo, anche una storia social di Anna, sorella di Valentina, in cui si sente la futura sposa scherzare.

"Sorella, ti faccio vedere il mio testimone, il più bello d'Italia. Guarda qua, che fico di uomo.", ha detto presentandole Rosario, ex fidanzato di Lucia. Un'indiscrezione che alimenta la curiosità dei fan e che fa crescere l'attesa per un matrimonio che si preannuncia ricco di sorprese.