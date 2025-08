Temptation Island, le donne temono la solitudine più di uomini insicuri e vanesi? Le pagelle della finale

La puntata finale di Temptation Island 2025 ha rivelato che fine hanno fatto le coppie in gara a un mese dalla conclusione del programma, tra chi ha scoperto di aspettare un figlio e chi ha capito che l'amore, da solo, non sempre basta

Temptation Island ha una grande arma segreta: i suoi montatori da premio Oscar. Dopo aver fatto un lavoro superbo con la colonna sonora, saltando con nonchalance dalla Cavalcata delle Valchirie di Wagner a Gigi D'Alessio come solo un programma ormai über trash può permettersi, sono riusciti a caricare di estremo pathos gli unici due momenti degni di nota di questa finale.

Diciamolo pure: Mediaset ha voluto strafare, spezzettando le ultime due puntate in tre parti distinte. E gli ascolti le hanno dato ragione: da martedì 29 a giovedì 31 agosto Canale 5 ha collezionato più di 13 milioni di spettatori, numeri vicini a Sanremo.

Rosario al capanno di Temptation Island

Per chi ha seguito l'intera edizione, però, non è che poi sia successo l'inatteso - con le dovute eccezioni - tra le nostre coppie, soprattutto con la gravidanza di Sonia B. già spoilerata e gli avvistamenti di Alessio sulle spiagge pugliesi.

Ma gli abilissimi montatori hanno preso quelle poche eccezioni e, tra sapienti ralenty, tra primi piani ora inebetiti ora furenti e le solite scelte musicali sarcastiche, le hanno rese momenti già entrati nella storia dello show, cementati nella nostra memoria almeno fino al prossimo luglio. Si meritano un bel "diesci".

Le nostre pagelle di Temptation Island

Se i cervi, quelli veri, d'estate soffrono il caldo, quelli televisivi, al contrario, aspettano il torrido luglio per uscire allo scoperto, regola incontrovertibile ormai da 14 stagioni. Così anche in questo 2025 Temptation Island ha regalato al suo pubblico il numero richiesto di corna, che siano state all'interno del villaggio, che siano rimaste nel regno delle intenzioni o che, addirittura, siano state solo smascherate al cospetto di Filippo Bisciglia.

Eppure, come Temptation ci ha ormai insegnato (ma anche la vita reale, purtroppo), non sempre le corna vengono punite, soprattutto quando ci si trova al cospetto di uomini fragili e vanesi incapaci di responsabilità, ma soprattutto di donne che hanno paura di rimanere sole.

Sonia B s'è dovuta riprendere (per ora) Simone il terrapiattista - voto 3

Sonia e Simone al falò

Ripercorriamo la storia in breve: lei 25 anni, lui 28, scrivono alla Fascino perché il loro rapporto, che dura da 6 anni, si è molto raffreddato negli ultimi tempi. Lei ha davvero intenzione di usare quest'esperienza per capire qualcosa di più sulla loro storia, lui sfarfalleggia tra le tentatrici Eva e Rebecca. Quando, approfittando di una porta chiusa, manco avesse 15 anni, lui bacia la single, lei decide per il falò immediato. Non va a finire bene per Simone, che avrà sperato in uno pterodattilo non estinto di passaggio per fuggire da quella sequela di "mi fai schifo. Tu non hai capito niente della vita".

Nonostante lui abbia finalmente capito, baciando un'altra, che Sonia B è proprio la donna della sua vita, lei lo molla davanti all'altofuoco di Filippo Bisciglia, decisa a sotterrare sul litorale calabro ciò che resta di una storia d'amore e terrapiattismo. Brava Sonia B, la Luna e tutte le sfere ti applaudono.

La sorpresa però giunge nella finale, quando anche noi scopriamo (ma lo spoiler di Dagospia era arrivato prima) che, finito il salto mortale nei sentimenti, un test di gravidanza ha svelato ai nostri due ex fidanzati che sarebbero presto diventati genitori. Alla faccia della storia "raffreddata"!

Quello che uno spoiler non avrebbe mai potuto raccontarci sono le espressioni di Sonia mentre ascolta da un lato Bisciglia farsi cantore degli amori che non muoiono, dall'altra tutte le st*onzate che Simone ci rifila sul senso di responsabilità, sul suo ego che si è magicamente ridimensionato.

Lei, dal canto suo, parla poco, e lo fa solo per dire che sì, è contenta per la creatura in arrivo, ma anche che i suoi sensi di ragno continueranno a rimanere vigili nei riguardi di Simone e delle sue "cervate". E anche per farci sapere che vivono insieme, sì, ma la casa ha due piani indipendenti. S'è l'è dovuto riprendere, insomma, il suo terrapiattista, ma non è detto che voglia trascorrere la vita a guardare i dinosauri correre in giardino.

Valerio e Sarah troveranno il modo di andare avanti, serenamente - voto 7

Nonostante in queste ore si rincorrano le segnalazioni che parlano di un nuovo incontro tra i due ex fidanzati, potremmo invece scommettere che Sarah e Simone non torneranno insieme (o almeno non tanto presto). Non solo perchè lui ha finalmente trovato, nella persona della tentatrice Ary, una nuova fiamma tifosa della Lazio che lo accompagnerà pure nelle trasferte, ma soprattutto perchè il loro falò di confronto è stato il più strappalacrime e brutalmente sincero della storia dello show.

Sarah piange nel capanno

Il punto è semplice: due persone che sono state sinceramente innamorate per anni, ma che poi passano attraverso tradimenti, litigi e recriminazione, continuano a volersi bene anche quando, dolorosamente, capiscono che ormai quel sentimento s'è trasformato in altro, e non basta più.

Arrivano separati durante la finale, lui pronto però a difendere l'immagine di Sarah dalle dure critiche a cui le confessioni a Temptation l'hanno sottoposta, lei che, venuta a conoscenza della frequentazione in atto di Valerio e Ary, pur tra le lacrime non può fare a meno di augurargli "ogni bene".

L'unico viaggio dei sentimenti che, al di là dell'esito, abbia forse realmente significato qualcosa di nuovo e importante per entrambi. E c'è già chi scommette che non sarà questa l'ultima volta che li vedremo in TV.

Marco ci ha fatto temere ma alla fine ha lasciato Denise - voto 8

Denise e Marco

Il punto l'ha riassunto perfettamente da solo senza bisgono di aiuti: "Me ne sono andato di casa perché voleva plasmarmi in modo da rendermi perfetto per lei. Però io sono Marco e, se vuoi stare con me, mi accetti per quello che sono".

Eppure nella penultima puntata di Temptation Island lo stesso Marco aveva accettato un nuovo falò con Denise, e aveva anche deciso di accettare il suo invito a riprovarci, nonostante il continuo controllo della cronologia telefonica, nonostante lei avesse praticamente detto al tentatore Flavio che grazie al programma stava finalmente riscoprendo una vita oltre Marco.

Un mese dopo scopriamo che lui si è ravveduto e, nonostante ancora innamorato, ha deciso di troncare, per le motivazioni suddette. E lei? Quando Denise compare sul divano, davanti al conduttore, non nasconde le lacrime per la scelta drastica e dolorosa di Marco "soprattutto per me", e ammette di sperare ancora in una riconciliazione. Dimostra anche, però, di non aver compreso forse fino in fondo cosa abbia spinto lui a troncare. Un motivo in più per confermare che probabilmente è questo il miglior esito possibile.

Sonia M e il pasticcio finale - voto 3

Era andato tutto bene fino alla penultima puntata. È vero che Sonia M, l'avvocatessa pugliese trascinata a Temptation dal compagno Alessio, avvocato pure lui, era stata lasciata al primo falò, con la promessa di "intraprendere un percorso psicologico importante", ma è anche vero che l'esito, in questo caso, era tutto a suo favore.

Diventata nel giro di due puntate paladina delle rivendicazioni di concorrenti e spettatrici di Temptation Island, Sonia si era certamente distinta per la sua capacità introspettiva. E anche per il suo autocontrollo, perchè in tante avrebbero reagito in modo assai più scomposto alle buffonerie del proprio compagno. E soprattutto a quelle parole tombali per qualsiasi amore e autostima: "Credo di non amarla più, forse non l'ho mai amata".

Insomma, era stato impossibile per chiunque non tifare per Sonia M, per colei che, volontariamente o no, aveva fatto saltare il piano di Alessio (più interessato alla visibilità delle telecamere che al viaggio nei propri sentimenti) dopo sole due puntate.

Alessio e Sonia al falò di confronto

Salvo poi chiedere un secondo falò di confronto, alla penultima puntata, in cui proprio lei era tornata a supplicare di non buttare all'aria otto anni di qualunque cosa sia stata. E si era anche vista rifiutare, ancora una volta, con un "vogliati bene".

Proprio quando eravamo pronti a vederli entrare separati a un mese di distanza, con lo sguardo di chi ormai ne sa più del diavolo Filippo Bisciglia ha annunciato che, sorpresa, c'era stato un terzo falò tra i due, questa volta richiesto da Alessio.

Con gli occhi del cucciolo abbandonato, tornava perchè "ti chiedo di rivalutare l'offerta che mi hai proposto". Come fosse un impiego, un contratto d'affitto.

Alessio s'è pentito, è arrivato a dire di non sapere cosa gli sia preso nel villaggio insieme agli altri fidanzati e alle single. Sarebbe arrivato a temere di essere stato drogato tanto quelle clip - che mostravano inequivocabilmente lui - non rendevano giustizia a chi è veramente.

Sonia M, che avrebbe dovuto lanciare le patetiche scuse nel falò, ha pensato bene, invece, di riprenderselo in men che non si dica, perchè sì Alessio si è comportato male ma non si possono buttare al vento gli anni insieme. E così, assecondando la paura di rimanere da sola "alla mia età", come aveva confidato alle compagne di sventura, anche lei è capitolata, caduta nella trappola dell'ennesimo maschio immaturo ed egoriferito.

Maria Concetta si libera del "toporatto" grazie al fiuto da detective - voto 7

Mariaconcetta a Temptation Island

Il falò più veloce della storia: chiamato da Bisciglia per il confronto dopo il "tradimento" della tentatrice Marianna, Angelo non era praticamente riuscito ad aprir bocca davanti alla sfilza di "toporatto" che la fidanzata Maria Concetta era riuscita a rifilargli in tempi record.

Lasciato senza diritto di replica perchè in realtà, prima di arrivare nel resort in Calabria, lei aveva scoperto un tradimento. Proprio lei che controllava la casa palmo a palmo con il nastro adesivo per assicurarsi di non perdere prove della sua infedeltà.

A un mese di distanza scopriamo che Maria Concetta è l'unica che sia riuscita a liberarsi di un uomo tossico e traditore, e questo grazie all'istinto da detective. In mezzo alle lacrime racconta infatti di essere stata vicina al perdono se poi non avesse scoperto, grazie alla propria ossessione e a un estratto conto, che lui l'aveva tradita anche mentre provava a riconquistarla (ma solo dal lunedì al giovedì). Angelo, tutti sanno che per le attività "illecite" si usano i contanti!

La dimostrazione che Maria Concetta ha tutto da guadagnare da questa separazione arriva poco dopo e si materializza nella figura dell'ex compagno, che ammette il tradimento ma lo chiama "distrazione". Pure a Filippo Bisciglia mancano le parole.

Valentina e Antonio si sposano ma senza gazebo - voto 5

Valentina Riccio e Antonio Panico

Un mese dopo la fine di Temptation Island ovviamente arrivano insieme, abbracciati, e annunciano che, nessuna sorpresa, stanno organizzando il matrimonio (Valentina, ma tu ti fidi davvero?).

Che non avverrà sotto quel gazebo tanto caro allo sposo perchè, udite udite, una "tromba d'acqua" l'ha distrutto.

Il ricevimento non avverrà neppure nell'ormai innominabile Tribuna Posillipo, anzi: Antonio ha solennemente promesso a Bisciglia che rinuncerà a qualche partita del Napoli per passare più tempo con la sua promessa sposa (Valentina, ma tu ci credi davvero?). Fin qui tutto bene, tutti felici.

Non possiamo fare a meno di notare, però, quanto, togliendo le capriole di Antonio per la spiaggia, le sue imprecazioni contro tentatori e tifosi della suddetta tribuna, i suoi sottitoli dal napoletano, i desideri di vendetta di Valentina per niente sussurrati, la proposta di matrimonio pirotecnica "abilmente" nascosta dalla gastroenterite... Quanto siano terribilmente e normalmente noiosi ora! A Temptation Island le coppie felici non hanno storia.