Temptation Island, Lucia avvistata con due tentatori dopo la fine: è l’addio definitivo a Rosario?

Che fine ha fatto Lucia Ilardo dopo la conclusione di Temptation Island? Nessun ritorno romantico con Rosario, oggi Lucia sembra muoversi su un altro palcoscenico, quello della vita reale dove tra selfie, segnalazioni e incontri con ex tentatori, ogni passo che fa diventa notizia.

Se sul falò finale aveva mantenuto la calma, ora le cose sono cambiate: nel post-reality, infatti, Lucia non passa di certo inosservata. Soprattutto quando viene avvistata tra le vetrine di Zara con due tentatori al seguito. È solo amicizia o c'è dell'altro? Intanto, Rosario sembra sparito dai radar.

Lucia di Temptation Island avvistata a guardare le vetrine in buona compagnia

Lucia a Temptation Island

A lanciare la bomba ci ha pensato il blogger Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato due scatti che riguardano Lucia, prima con Francesco, poi con Salvatore. Subito dopo è arrivata la precisazione: "Ridevano e scherzavano come amici, non c'era nulla di strano, sono stati tutti e tre insieme per negozi".

Una segnalazione confermata anche da Deianira Marzano che, in stile Gossip Girl, scrive: "Avvistata al centro commerciale Campania con i due tentatori". Ma cosa sta succedendo davvero lontano dai riflettori di Temptation Island?

Il video del tentatore Andrea: così è scoppiata la coppia

Il vero terremoto sentimentale, la goccia che aveva fatto traboccare un vaso già colmo, è andato in scena durante lo speciale "Un mese dopo". A rompere gli equilibri era stato un video inedito del tentatore Andrea, mostrato da Filippo Bisciglia.

"Dopo la fine del programma lei mi ha scritto e ci siamo visti in una città neutra, per mantenere la riservatezza e capire se tra noi potesse nascere qualcosa di reale", ha detto Andrea. "All'inizio mi sono fidato di lei, ma poi ho capito che sbagliavo e non voglio far parte di un gioco suo, un vortice di bugie. Se Rosario vuole può contattarmi, io resto a disposizione".

Lucia ha prima negato, per poi ammettere. Rosario ha quindi chiamato Andrea, che ha confermato tutto. Fine della storia.

Rosario si chiama fuori: addio senza ritorno

Lui, Rosario, ha detto chiaramente la sua durante l'ultima puntata di Temptation Island: nessuna tolleranza per contatti con i tentatori, figuriamoci uscite e pomeriggi insieme. E dopo il caso Andrea, vedere la sua ex in giro con altri due single è stato probabilmente il colpo di grazia.

Oggi Lucia si gode quindi la ritrovata libertà e approfondisce nuove conoscenze. Nessuna etichetta, nessuna conferma, solo immagini che lasciano spazio a mille interpretazioni. Ma una cosa è certa: con Rosario, sembra davvero finita.