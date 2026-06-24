Tra le 13 tentatrici di Temptation Island c'è anche una vecchia conoscenza di Paolo Bonolis

Tra le 13 tentatrici di Temptation Island 2026 ci sono ex reginette di bellezza, content creator, studentesse e un volto già noto al pubblico di Paolo Bonolis.

Filippo Bisciglia
NOTIZIA di 24/06/2026

Questa sera, mercoledì 24 giugno, prende il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Le sette coppie protagoniste inizieranno il loro viaggio nei sentimenti al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina. Alla conduzione torna il confermatissimo Filippo Bisciglia. Come sempre, un ruolo fondamentale sarà affidato ai tentatori e alle tentatrici, una delle quali l'abbiamo già vista in un programma di Paolo Bonolis.

Dopo la presentazione dei tentatori, è il momento di conoscere le tentatrici e scoprire dove alcune di loro sono già state viste dal pubblico televisivo e dal popolo del web.

  • Nicole Cena: reginetta di bellezza, ha partecipato come comparsa a diversi programmi televisivi, da Ciao Darwin a Scherzi a Parte.

  • Flavia Punzo: ha 23 anni, viene da Napoli. Studentessa con un sogno nel cassetto: diventare nutrizionista.

  • Giulia Colacchi: Ha partecipato a Miss Italia ed è stata la finalista nazionale di Miss Mondo. In passato è stata legata a Igor Zeetti ex tentatore del programma.
  • Elisa Vaccargiu: content creator anche lei è stata fidanzata con un ex tentatore: Alessio Bruno
  • Vittoria Licata: modella e ha partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia Sicilia.
  • Federica Maini: modella.
  • Patrizia Zylka: eletta Miss Lingerie 2025, è imprenditrice nel settore della moda e lavora anche in televisione.
  • Lucrezia Mori: modella originaria di Roma.
  • Sara Lurato, Francesca Curti, Giada, Clarissa e Martina: di cui al momento si conoscono solo i nomi

Le sette coppie protagoniste

Le sette coppie, presentate attraverso i canali social ufficiali del programma, sono:

  • Sara e Gabriele, insieme da oltre sei anni e mezzo. La loro crisi nasce da presunte chat sospette trovate da lui sul telefono della fidanzata. Sara, però, respinge le accuse e parla di eccessiva gelosia.
  • Francesca e Danilo, alle prese con alcuni screenshot di conversazioni su app di incontri. Danilo sostiene che si tratti di contenuti falsi o addirittura generati tramite intelligenza artificiale.
  • Giovanni e Sabrina, con lui preoccupato per un possibile tradimento e lei sempre più incerta sui propri sentimenti.
  • Soraya e Cristian, in crisi a causa di differenti stili di vita e visioni del futuro.
  • Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana, insieme da 16 anni ma in difficoltà per il mancato matrimonio.
  • Iris e Andrea, segnati da accuse reciproche e chat sospette.
  • Alessandra e Rosario, conviventi a Napoli, ancora condizionati da un tradimento passato che continua a pesare sulla loro relazione.