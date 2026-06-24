Tra le 13 tentatrici di Temptation Island c'è anche una vecchia conoscenza di Paolo Bonolis

Tra le 13 tentatrici di Temptation Island 2026 ci sono ex reginette di bellezza, content creator, studentesse e un volto già noto al pubblico di Paolo Bonolis.

Questa sera, mercoledì 24 giugno, prende il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Le sette coppie protagoniste inizieranno il loro viaggio nei sentimenti al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina. Alla conduzione torna il confermatissimo Filippo Bisciglia. Come sempre, un ruolo fondamentale sarà affidato ai tentatori e alle tentatrici, una delle quali l'abbiamo già vista in un programma di Paolo Bonolis.

Dopo la presentazione dei tentatori, è il momento di conoscere le tentatrici e scoprire dove alcune di loro sono già state viste dal pubblico televisivo e dal popolo del web.

Nicole Cena : reginetta di bellezza, ha partecipato come comparsa a diversi programmi televisivi, da Ciao Darwin a Scherzi a Parte.

Flavia Punzo : ha 23 anni, viene da Napoli. Studentessa con un sogno nel cassetto: diventare nutrizionista.

Giulia Colacchi : Ha partecipato a Miss Italia ed è stata la finalista nazionale di Miss Mondo. In passato è stata legata a Igor Zeetti ex tentatore del programma.

: Ha partecipato a Miss Italia ed è stata la finalista nazionale di Miss Mondo. In passato è stata legata a Igor Zeetti ex tentatore del programma. Elisa Vaccargiu : content creator anche lei è stata fidanzata con un ex tentatore: Alessio Bruno

: content creator anche lei è stata fidanzata con un ex tentatore: Alessio Bruno Vittoria Licata : modella e ha partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia Sicilia.

: modella e ha partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia Sicilia. Federica Maini : modella.

: modella. Patrizia Zylka : eletta Miss Lingerie 2025, è imprenditrice nel settore della moda e lavora anche in televisione.

: eletta Miss Lingerie 2025, è imprenditrice nel settore della moda e lavora anche in televisione. Lucrezia Mori : modella originaria di Roma.

: modella originaria di Roma. Sara Lurato, Francesca Curti, Giada, Clarissa e Martina: di cui al momento si conoscono solo i nomi

Le sette coppie protagoniste

Le sette coppie, presentate attraverso i canali social ufficiali del programma, sono: