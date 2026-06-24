Tra le 13 tentatrici di Temptation Island c'è anche una vecchia conoscenza di Paolo Bonolis

Questa sera, mercoledì 24 giugno, prende il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Le sette coppie protagoniste inizieranno il loro viaggio nei sentimenti al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina. Alla conduzione torna il confermatissimo Filippo Bisciglia. Come sempre, un ruolo fondamentale sarà affidato ai tentatori e alle tentatrici, una delle quali l'abbiamo già vista in un programma di Paolo Bonolis.
Dopo la presentazione dei tentatori, è il momento di conoscere le tentatrici e scoprire dove alcune di loro sono già state viste dal pubblico televisivo e dal popolo del web.
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Nicole Cena: reginetta di bellezza, ha partecipato come comparsa a diversi programmi televisivi, da Ciao Darwin a Scherzi a Parte.
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Flavia Punzo: ha 23 anni, viene da Napoli. Studentessa con un sogno nel cassetto: diventare nutrizionista.
- Giulia Colacchi: Ha partecipato a Miss Italia ed è stata la finalista nazionale di Miss Mondo. In passato è stata legata a Igor Zeetti ex tentatore del programma.
- Elisa Vaccargiu: content creator anche lei è stata fidanzata con un ex tentatore: Alessio Bruno
- Vittoria Licata: modella e ha partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia Sicilia.
- Federica Maini: modella.
- Patrizia Zylka: eletta Miss Lingerie 2025, è imprenditrice nel settore della moda e lavora anche in televisione.
- Lucrezia Mori: modella originaria di Roma.
- Sara Lurato, Francesca Curti, Giada, Clarissa e Martina: di cui al momento si conoscono solo i nomi
Le sette coppie protagoniste
Le sette coppie, presentate attraverso i canali social ufficiali del programma, sono:
- Sara e Gabriele, insieme da oltre sei anni e mezzo. La loro crisi nasce da presunte chat sospette trovate da lui sul telefono della fidanzata. Sara, però, respinge le accuse e parla di eccessiva gelosia.
- Francesca e Danilo, alle prese con alcuni screenshot di conversazioni su app di incontri. Danilo sostiene che si tratti di contenuti falsi o addirittura generati tramite intelligenza artificiale.
- Giovanni e Sabrina, con lui preoccupato per un possibile tradimento e lei sempre più incerta sui propri sentimenti.
- Soraya e Cristian, in crisi a causa di differenti stili di vita e visioni del futuro.
- Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana, insieme da 16 anni ma in difficoltà per il mancato matrimonio.
- Iris e Andrea, segnati da accuse reciproche e chat sospette.
- Alessandra e Rosario, conviventi a Napoli, ancora condizionati da un tradimento passato che continua a pesare sulla loro relazione.