Temptation Island, Simona Giordano: “Ho ricevuto una diffida da Danilo D’Angelo"

Simona Giordano torna a parlare della vicenda che la vede coinvolta con Danilo D'Angelo, ex concorrente di Temptation Island insieme alla fidanzata Francesca Coppola. La tiktoker partenopea, nei giorni scorsi, aveva parlato di un presunto flirt avuto con Danilo dopo la fine delle registrazioni del programma, ma ora sostiene di aver ricevuto una diffida da parte dell'ex protagonista del docu-reality.

Simona Giordano racconta la sua versione dopo Temptation Island

Danilo e Francesca sono usciti insieme dal falò di confronto di Temptation Island, dopo un percorso caratterizzato da diversi momenti di tensione. Secondo la versione di Simona, Danilo le avrebbe detto che la relazione con Francesca era ormai terminata, spiegandole però che avrebbe dovuto mantenere le foto di coppia sul proprio profilo a causa dei vincoli legati alla produzione del programma.

"Danilo mi aveva confermato che si era lasciato con lei, altrimenti non sarei mai uscita con lui", ha dichiarato la tiktoker, sostenendo che successivamente il ragazzo avrebbe interrotto i contatti con lei. Da quel momento sarebbe nata la decisione di rivelare pubblicamente la propria versione della vicenda.

Simona Giordano

La diffida di Danilo D'Angelo e le accuse della tiktoker

Nelle ultime ore Simona ha dichiarato di aver ricevuto una diffida da parte di Danilo D'Angelo e che la questione sarebbe ora al vaglio dei suoi legali. La ragazza ha inoltre raccontato che, durante una sua diretta sui social, sarebbero intervenuti alcuni familiari di Danilo, che secondo la sua testimonianza, avrebbero rivolto offese nei suoi confronti e verso alcuni membri della sua famiglia.

La tiktoker ha spiegato di aver conservato gli screenshot delle conversazioni e degli interventi avvenuti durante la diretta. Al momento, tuttavia, non sono arrivate dichiarazioni pubbliche da parte di Danilo D'Angelo sulla vicenda.

Chi è Simona Giordano

Simona Giordano è conosciuta sui social soprattutto per i suoi contenuti dedicati alla moda. Su TikTok conta circa 130mila follower, mentre su Instagram ne raccoglie circa 70mila.

Il pubblico televisivo potrebbe ricordarla anche per un intervento a Pomeriggio 5 condotto da Barbara D'Urso nel 2023, quando partecipò a un dibattito legato alle critiche ricevute online dopo aver condiviso alcune immagini con il suo fidanzato dell'epoca, un uomo più grande di lei di 42 anni.