Temptation Island, Bernadette aspetta il matrimonio da 16 anni: l'ultimatum a Diamante

Bernadette e Diamante sono la quinta coppia presentata da Temptation Island. Dopo 16 anni di relazione, lei vuole finalmente sposarsi mentre lui continua a rimandare: il reality potrebbe decidere il loro futuro.

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island c'è anche quella formata da Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana, la quinta presentata sui profili social del programma. Fidanzati da 16 anni, arrivano nel reality con una questione irrisolta che rischia di mettere fine alla loro storia: il matrimonio. Stanca di aspettare una proposta che non arriva, Bernadette ha deciso di rivolgersi al docu-reality - che partirà il prossimo 24 giugno - per capire se il compagno sia davvero pronto a fare il grande passo.

Chi sono Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana

Dopo Soraya e Cristian, Temptation Island ci fa conoscere la quinta coppia. A scrivere al programma è stata Bernadette, stanca di aspettare una proposta di matrimonio che non è mai arrivata. La giovane ha deciso di mettere alla prova la relazione per capire se il compagno sia davvero pronto a costruire un futuro insieme.

Nel video di presentazione, Bernadette racconta i motivi che l'hanno spinta a partecipare al programma. "Mi chiamo Bernadette, ho trent'anni e sono fidanzata da 16 anni con Diamante. Sono io che scrivo a Temptation Island perché gli chiedo sempre di sposarmi, ma lui dice di non essere pronto. Non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa per il futuro".

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Parole che evidenziano una situazione di forte incertezza e che hanno portato la ragazza a cercare risposte all'interno del percorso televisivo dando un ultimatum al suo fidanzato. "A questo punto credo che ci sia qualcosa che lui non mi dice, mi aspetto che dopo questa esperienza lui si decida a fare questo passo, altrimenti saremmo costretti a separarci".

Anche Diamante ha spiegato le ragioni della sua partecipazione al reality. Il fidanzato ha ammesso di non riuscire a comprendere fino in fondo il motivo che lo frena davanti all'idea del matrimonio. "Partecipo a Temptation Island per trovare una risposta dentro di me e capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo".

Per Bernadette l'esperienza rappresenta una sorta di ultima occasione: la speranza è che il compagno riesca finalmente a prendere una decisione definitiva sul loro futuro. In caso contrario, la coppia potrebbe arrivare a una dolorosa separazione dopo una relazione durata oltre quindici anni.