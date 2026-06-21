Temptation Island: ecco i 13 tentatori, tra tronisti e volti dei reality Mediaset

Temptation Island è pronto a tornare su Canale 5 dal 24 giugno con una nuova edizione ricca di volti già noti al pubblico televisivo. Dopo la presentazione delle sette coppie protagoniste, l'attenzione si concentra ora sui 13 tentatori maschili che animeranno il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra loro, secondo quanto riportato da Lollo Magazine, spiccano ex tronisti di Uomini e Donne, influencer e personaggi già visti in altri reality Mediaset, pronti a mettere alla prova le dinamiche sentimentali del villaggio.

I 13 tentatori di Temptation Island: tra TV, social e reality

Andrea Turino

Danilo Mileto: Ex concorrente di The Couple - Una vittoria per due.

Danilo Mileto

Dimitri: di cui per ora si conosce solo il nome

Enrico Molari: Nato nel 1986 è il più maturo del gruppo.

Emanuele Lescarini: nato a Firenze e attualmente residente a Roma dove fa il modello

Emanuele Lescarini

Fabio Fabbri: Nato a Rimini, lavora come nutrizionista.

Manuel Marano: Napoletano, appassionato di sport estremi

Manuel Marano

Giorgio Baglieri: TikToker e mental coach

Lorenzo Andreozzi:

Marco Fatata: Romano, condivide su Instagram i suoi viaggi internazionali

Massimiliano Mollicone

Massimiliano Mollicone: Ex tronista di Uomini e Donne, tra i più noti del gruppo.

Le coppie della nuova edizione del docu-reality

Le sette coppie che abbiamo conosciuto grazie alla presentazione sui canali social del programma sono: Sara e Gabriele, insieme da oltre sei anni e mezzo, affrontano una crisi nata da presunte chat sospette trovate da lui sul telefono della fidanzata, mentre Sara respinge le accuse parlando di gelosia eccessiva. Anche Francesca e Danilo sono messi alla prova da screenshot di chat su app di incontri: lui sostiene che siano falsi o manipolati con l'intelligenza artificiale.

In difficoltà anche Giovanni e Sabrina, con lui preoccupato per un possibile tradimento e lei incerta sui propri sentimenti. Soraya e Cristian vivono una crisi legata a stili di vita e visioni del futuro incompatibili. Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana, insieme da 16 anni e in crisi per il mancato matrimonio, e Iris e Andrea, segnati da accuse e chat sospette. Chiudono il gruppo Alessandra e Rosario, conviventi a Napoli, ancora condizionati da un tradimento passato che continua a pesare sulla relazione.