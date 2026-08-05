Temptation Island, Rosario spoilera lo speciale di settembre: "Non posso parlare di Alessandra"

Durante una diretta social Rosario Monetti ha spiegato perché non può parlare del rapporto con Alessandra Ciociola e ha lasciato intendere che potrebbero esserci novità nello speciale di settembre.

Rosario Monetti torna a far parlare di sé dopo la conclusione di Temptation Island. Nel corso di una diretta social con Enzo Bambolina, l'ex protagonista del reality ha risposto alle tante domande dei follower sul rapporto con Alessandra Ciociola. Pur evitando di sbilanciarsi, una sua frase ha alimentato le ipotesi dei fan sullo speciale di settembre dedicato alle coppie del programma.

Dopo un percorso ricco di tensioni, Rosario Monetti e Alessandra Ciociola avevano lasciato insieme il villaggio di Temptation Island alla fine del secondo falò di confronto. Nei giorni successivi, però, Alessandra, durante la puntata dedicata al mese dopo aveva annunciato la volontà di prendersi una pausa di riflessione, rimandando ogni decisione sul futuro della loro relazione.

Nelle ultime ore i fan sono tornati a chiedere aggiornamenti durante una diretta Instagram con Enzo Bambolina. In molti volevano sapere se tra Rosario e Alessandra ci fosse stato un riavvicinamento, ma l'ex protagonista del reality ha preferito non entrare nei dettagli.

Alessandra Ciociola e Rosario Monetti

Rosario spiega perché non parla di Alessandra

Rispondendo alle domande dei follower, Rosario ha spiegato di non poter affrontare pubblicamente l'argomento. "Continuate a chiedermi come va con Alessandra, ma l'ho detto appena è iniziata la diretta: del programma non parlo. Non posso dire niente. Se ci sarà lo speciale di settembre? Forse".

Una risposta che, pur senza confermare ufficialmente nulla, è stata interpretata da molti utenti come un possibile indizio sulla messa in onda dello speciale dedicato agli sviluppi delle coppie durante il mese di agosto. Un'ipotesi alimentata anche dalle recenti parole di Raffaella Mennoia, che aveva lasciato aperta la possibilità di un ritorno a settembre di Temptation Island con l'appuntamento speciale "E poi..." .

Rosario chiarisce il rapporto con le single di Temptation Island

Rosario ha parlato anche delle fotografie che nei giorni scorsi lo ritraevano insieme ad alcune tentatrici, precisando che tra loro è nato soltanto un rapporto di amicizia. "Con le tentatrici si è creato un bellissimo legame, stavamo tutti quanti a ridere e scherzare. Senza nessuna malizia o secondo fine".

Infine, commentando la scelta di Giovanni di difendere Sabrina dagli attacchi ricevuti sui social, Rosario ha preferito non giudicare il percorso degli altri protagonisti del reality. "Ognuno fa il suo percorso, come è giusto che sia. Io non giudico nessuno, già sbaglio di mio. Ha fatto benissimo a difenderla, perché comunque è una persona con cui è stato sei anni.