Temptation Island: Giovanni che teme le corna e Sabrina che confessa già sono la terza coppia

Temptation Island continua a definire il cast della nuova edizione e presenta la terza coppia ufficiale. Si tratta di Sabrina e Giovanni, insieme da sei anni e conviventi. È stato lui a scrivere alla redazione del programma, convinto che la fidanzata possa nascondere un tradimento. Sabrina, dal canto suo, non nega il momento di crisi e ammette di aver vissuto una distrazione che ha ulteriormente incrinato il rapporto. La data di inizio del docureality condotto da Filippo Bisciglia non è stata ancora ufficializzata anche se le ultime indiscrezioni indicano come giorno d'inizio mercoledì 24 giugno.
Chi sono Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi
Giovanni vive a Catania e lavora vendendo brioche per le strade della città con il suo carrettino ambulante. È stato lui a scrivere alla redazione del programma perché, come ha raccontato nel video di presentazione, la fiducia nei confronti della compagna sarebbe ormai ai minimi storici.
"Ho dei dubbi e ho perso la fiducia nei suoi confronti. Mi ha chiesto delle pause, non sapeva se mi amasse ancora e anche la nostra intimità si è raffreddata completamente", ha spiegato Giovanni, che sospetta da tempo l'esistenza di un'altra persona nella vita della fidanzata.
Se da una parte Giovanni parla apertamente di possibili tradimenti, dall'altra Sabrina non nasconde di vivere una profonda crisi sentimentale. La giovane ha infatti ammesso: "Non sono più sicura di essere innamorata di lui. Nell'ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione e questa distrazione mi ha fatto emergere ancora più dubbi nei suoi confronti".
Sabrina partecipa a Temptation Island per capire se al suo fianco vuole un uomo come Giovanni oppure no. Parole che sembrano confermare almeno in parte i sospetti del compagno e che lasciano intuire come il percorso nel villaggio possa trasformarsi in uno dei più delicati di questa edizione.
Le prime due coppie ufficializzate dalla produzione
La prima coppia presentata è quella formata da Sara e Gabriele. È stato lui a contattare la redazione del programma perché, nonostante una relazione che dura da sei anni e mezzo e un sentimento ancora molto forte, sostiene di non riuscire più a fidarsi completamente della fidanzata. Gabriele ha raccontato di aver scoperto alcune chat sul cellulare di Sara che lo hanno portato a nutrire dubbi sulla sua fedeltà. Lei, però, ha sempre respinto ogni accusa, attribuendo le tensioni di coppia alla forte gelosia e possessività del compagno.
La seconda coppia ufficiale è invece quella composta da Francesca e Danilo. Anche la loro relazione attraversa un momento delicato, segnato da problemi di fiducia. Francesca ha rivelato di aver ricevuto da un'altra ragazza alcuni screenshot di presunte conversazioni riconducibili a Danilo su una piattaforma di incontri, nelle quali il fidanzato avrebbe chiesto un appuntamento e il numero di telefono. Danilo, tuttavia, nega categoricamente ogni coinvolgimento e sostiene che quelle chat siano state manipolate o addirittura generate tramite l'intelligenza artificiale.