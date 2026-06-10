Temptation Island: Giovanni che teme le corna e Sabrina che confessa già sono la terza coppia

Sabrina e Giovanni sono la terza coppia di Temptation Island. Lui teme di essere tradito dopo alcuni sospetti, lei ammette una crisi profonda e una "distrazione" che ha messo in dubbio la relazione.

Temptation Island continua a definire il cast della nuova edizione e presenta la terza coppia ufficiale. Si tratta di Sabrina e Giovanni, insieme da sei anni e conviventi. È stato lui a scrivere alla redazione del programma, convinto che la fidanzata possa nascondere un tradimento. Sabrina, dal canto suo, non nega il momento di crisi e ammette di aver vissuto una distrazione che ha ulteriormente incrinato il rapporto. La data di inizio del docureality condotto da Filippo Bisciglia non è stata ancora ufficializzata anche se le ultime indiscrezioni indicano come giorno d'inizio mercoledì 24 giugno.

Chi sono Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi

Giovanni vive a Catania e lavora vendendo brioche per le strade della città con il suo carrettino ambulante. È stato lui a scrivere alla redazione del programma perché, come ha raccontato nel video di presentazione, la fiducia nei confronti della compagna sarebbe ormai ai minimi storici.

"Ho dei dubbi e ho perso la fiducia nei suoi confronti. Mi ha chiesto delle pause, non sapeva se mi amasse ancora e anche la nostra intimità si è raffreddata completamente", ha spiegato Giovanni, che sospetta da tempo l'esistenza di un'altra persona nella vita della fidanzata.

Gabriele e Sara la prima coppia

Se da una parte Giovanni parla apertamente di possibili tradimenti, dall'altra Sabrina non nasconde di vivere una profonda crisi sentimentale. La giovane ha infatti ammesso: "Non sono più sicura di essere innamorata di lui. Nell'ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione e questa distrazione mi ha fatto emergere ancora più dubbi nei suoi confronti".

Sabrina partecipa a Temptation Island per capire se al suo fianco vuole un uomo come Giovanni oppure no. Parole che sembrano confermare almeno in parte i sospetti del compagno e che lasciano intuire come il percorso nel villaggio possa trasformarsi in uno dei più delicati di questa edizione.

Francesca e Danilo: la seconda coppia presentata

Le prime due coppie ufficializzate dalla produzione

La prima coppia presentata è quella formata da Sara e Gabriele. È stato lui a contattare la redazione del programma perché, nonostante una relazione che dura da sei anni e mezzo e un sentimento ancora molto forte, sostiene di non riuscire più a fidarsi completamente della fidanzata. Gabriele ha raccontato di aver scoperto alcune chat sul cellulare di Sara che lo hanno portato a nutrire dubbi sulla sua fedeltà. Lei, però, ha sempre respinto ogni accusa, attribuendo le tensioni di coppia alla forte gelosia e possessività del compagno.

La seconda coppia ufficiale è invece quella composta da Francesca e Danilo. Anche la loro relazione attraversa un momento delicato, segnato da problemi di fiducia. Francesca ha rivelato di aver ricevuto da un'altra ragazza alcuni screenshot di presunte conversazioni riconducibili a Danilo su una piattaforma di incontri, nelle quali il fidanzato avrebbe chiesto un appuntamento e il numero di telefono. Danilo, tuttavia, nega categoricamente ogni coinvolgimento e sostiene che quelle chat siano state manipolate o addirittura generate tramite l'intelligenza artificiale.