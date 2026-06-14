Temptation Island, Alessandra e Rosario sono la settima coppia: lui l'ha tradita

La coppia parteciperà alla nuova edizione del reality dopo una profonda crisi di fiducia: Alessandra ha scoperto che Rosario ha avuto una relazione parallela mentre erano fidanzati.

Alessandra e Rosario sono la settima coppia ufficiale di Temptation Island, il reality dei sentimenti che tornerà in prima serata su Canale 5 dal 24 giugno. I due arrivano nel villaggio delle tentazioni con una ferita ancora aperta: la mancanza di fiducia nata dopo il tradimento di lui, che ha portato avanti contemporaneamente due relazioni, una a Milano con Alessandra e un'altra a Napoli.

Rosario aveva un'altra ragazza: il racconto di Alessandra

A scrivere alla produzione è stata Alessandra, decisa a mettere alla prova il loro rapporto dopo quasi tre anni d'amore. La giovane ha raccontato di aver perso completamente la fiducia nel compagno dopo aver scoperto la doppia vita che conduceva mentre erano fidanzati. "Rosario mi ha tradita, ho perso la fiducia e sono diventata molto gelosa", ha spiegato nel video di presentazione. "Mentre stava con me a Milano, aveva un'altra ragazza a Napoli, quindi aveva due relazioni parallele".

Nonostante il tradimento, Alessandra ha scelto di dare una seconda possibilità alla relazione, prendendo una decisione importante: lasciare Milano per trasferirsi a Napoli e vivere insieme a Rosario. "Ho deciso di lasciare la mia vita a Milano per seguire lui a Napoli, lasciando tutte le mie abitudini, la mia famiglia e il mio lavoro", ha raccontato.

Alessandra e Rosario: la settima coppia di Temptation Island

Un cambiamento radicale che oggi la porta a chiedersi se sia stata davvero la scelta giusta. La partecipazione a Temptation Island nasce proprio da questo dubbio: capire se il loro amore abbia ancora basi solide e se esista un futuro insieme dopo quanto accaduto.

Dal canto suo, Rosario sostiene di aver già fatto i conti con le conseguenze del tradimento e ritiene che la gelosia della fidanzata stia ormai compromettendo il rapporto. "Partecipo a Temptation Island perché Alessandra continua a non fidarsi di me anche se penso di aver già pagato questo errore", ha dichiarato. "A oggi però questa situazione ci sta distruggendo, quindi se non dovesse cambiare qualcosa non ha senso andare avanti".

Tra sensi di colpa, fiducia spezzata e sacrifici importanti, Alessandra e Rosario proveranno a capire se il loro sentimento è abbastanza forte da superare il passato. La risposta arriverà nelle puntate del programma, che prenderà il via il 24 giugno su Canale 5.